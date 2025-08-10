ПРЕД КОШАРКАШИЦАМА ВОЈВОДИНЕ ВЕЛИКИ ИЗАЗОВ: Одлазак играчица стари проблем
Пред Кошаркашким клубом Војводина је велики изазов, с обзиром на то да се, како је у недавном интервјуу за “Дневник” Наташа Анђелић рекла, неретко дешава да играчице окаче патике о клин, због тога што се у овом женском спорту једноставно не исплати бити у Првој лиги Србије, па макар то било и у Новом Саду, код црвено-белих које припадају горњем дому табеле.
Примери Ане Вучетић и Јелене Тадић последњи су такви, а природа женске кошарке је таква да само велики пројекат Црвене звезде може да се одбрани од таквих изазова. Финансијски изузетно моћне, београдске црвено-беле су недодирљиве и привлаче велики квалитет који су спремне да испрате и финансијски. Све то за разлику од других клубова.
Зато је потребно размишљање Нађе Лукић, која је у ранијем разговору за портал Кошарка 24 поручила како се мотивише и чини се да је тај начин једини исправан.
– Одлучила сам се за Војводину јер сам препознала да овај клуб пружа одличне услове за мој развој, како на индивидуалном, тако и на тимском нивоу. Војводина има озбиљан приступ раду , што је за мене јако важно као младој играчици. Такође, тренуци које сам провела са старијим и искуснијим играчицама су ме мотивисали да растем, и верујем да ће ми ово окружење помоћи да унапредим своје вештине. Атмосфера у тиму је сјајна, а подршка тренера и саиграчица је кључна за мој даљи напредак – истакла је Нађа.
О клубу је говорила само похвално.
– Дефинитивно су испуњена моја очекивања у вези са организацијом. Од првог дана сам приметила да се озбиљно приступа сваком аспекту рада, од тренинга, физичке припреме, до подршке у свакодневном животу. Клуб пружа све потребне ресурсе како бисмо се фокусирале на свој развој и напредак. Имамо стручни тим и квалитетне услове за тренирање. Посебно ми се допада то што клуб пружа прилику младим играчима да се покажу, јер имамо могућност да играмо, учимо од искуснијих саиграчица и постепено се развијамо. Овај приступ нам омогућава да стекнемо искуство и да се докажемо на терену, што је од велике важности за наш напредак.Све то чини да се осећам као део озбиљне организације која улаже у своје играче, што је за мене врло мотивишуће – биле су њене речи.
Дакле, без обзира на то што финансијски ситуација није најидеалнија генерално у женској кошарци, а посебно у Војводини због терета неких заосталих дуговања, из свега може да се извуче нешто позитивно. Нови Сад то може да понуди и постоји могућност да се неко са свим тим и и избори.
