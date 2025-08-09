ПРЕД КОШАРКАШИЦАМА ВОЈВОДИНЕ НОВА СЕЗОНА Не мењамо филозофију
Кошаркашице Војводине настављају са истом филозофијом и у наредној сезони, закључак је тренера Новосађанки, Наташе Анђелић, која је свесна реалности и тога да битка за трофеј у домаћој лиги није могућа због абнормалних улагања Црвене звезде.
Из свега тога, може да се извуче и нешто и те како позитивно, а то је развој талената, што би требало да буде водиља црвено-белих и у предстојећем периоду.
– Крећемо са припремама 14. августа и напокон смо успели да вратимо дугове које смо затекли, највише према превозницима у ове три године. Велико хвала иде Спортском друштву Војводина и председнику Драгољубу Збиљићу, који нам увек великодушно помогне, када год му се обратимо – објаснила је Наташа Анђелић ситуацију, додајући да није било могућности да се буџетом располаже на прави начин у претходном периоду, пошто је значајан део одвојен баш за плаћања заосталих дуговања.
Све то, али и конкуренција је условила филозофију коју Војводина и даље практикује.
– Наставићемо да се држимо тога да развијамо искључиво српске играчице. Поново нећемо имати Американке у тиму и странце, не рачунајући Милицу Митровић у ту причу, пошто има босанскохерцеговачки пасош. Црвена звезда је једноставно прејака за нашу лигу, трудићемо се да остваримо што бољи пласман, али Београђанкама нико неће бити конкурентан. Ако нема могућности да се боримо за титулу, најбоље је да развијаш младе играчице – логично размишља Наташа Анђелић.
Уз Милицу Митровић, дрес Војводине наредне сезоне носиће и староседелац и капитен Жаклина Јанковић, Катарија Јаковљевић, као и Андријана Вуковић, Нађа Лукић и Јована Ђурић, која се опоравља. Као што је то био случај и претходне сезоне, Сања Орозовић ће бити ту да помаже и са још једним појачањем на центру, очекује се да Новосађанке буду озбиљан такмац у борби за горњи део табеле. Остале су црвено-беле без Дуње Продановић која се упутила ка Радничком из Крагујевца, али и без Ане Вучетић и Јелене Тадић, које су престале да се баве кошарком, што је отворило нову тему.
– У женској кошарци плате су мале и велика је борба да се задрже играчице, тешко парирамо и основним платама – истакао је тренер Војводине.
Незавидна ситуација, како у клубу, тако и у женској кошарци генерално, сигурно да захтева веће напоре и бројне изазове. Међутим, у исто време може да изнедри неке нове таленте, који ће баш под таквим околностима да очврсну и потенцијално позицонирају Нови Сад на кошаркашкој мапи још више. Да ли ће се то и десити, показаће стање на паркету, које је и најбољи доказ свега тога. Бољег параметра нема.
Фото: Панонија 021