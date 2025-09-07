clear sky
26°C
07.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КРАЈ И ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ: Пољаци у четвртфиналу Евробаскета

07.09.2025. 13:29 13:30
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркашка репрезентација Пољске пласирала се у четвртфинале Европског првенства.

Пољска је у осмини финала у Риги победила селекцију Босне и Херцеговине резултатом 80:72 (14:23, 26:21, 22:17, 18:11).

Најефикаснији у репрезентацији Пољске био је Џордан Лојд са 28 поена. Матеуш Понитка је забележио 19 поена и 11 скокова, док је Михал Соколовски постигао 10 поена.

У селекцији БиХ истакао се Јусуф Нуркић са 20 поена и седам скокова, а Џон Робертсон је убацио 19 поена.

Пољска ће у четвртфиналу ЕП играти против Турске, која је у суботу победила Шведску резултатом 85:79.

У недељу су на програму још три меча осмине финала: 

Француска - Грузија (14.15 часова)

Италија - Словенија (17.30)

Грчка - Израел (20.45)

Евробаскет кошарка
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај