КРАЈ И ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ: Пољаци у четвртфиналу Евробаскета
07.09.2025. 13:29 13:30
Кошаркашка репрезентација Пољске пласирала се у четвртфинале Европског првенства.
Пољска је у осмини финала у Риги победила селекцију Босне и Херцеговине резултатом 80:72 (14:23, 26:21, 22:17, 18:11).
Најефикаснији у репрезентацији Пољске био је Џордан Лојд са 28 поена. Матеуш Понитка је забележио 19 поена и 11 скокова, док је Михал Соколовски постигао 10 поена.
У селекцији БиХ истакао се Јусуф Нуркић са 20 поена и седам скокова, а Џон Робертсон је убацио 19 поена.
Пољска ће у четвртфиналу ЕП играти против Турске, која је у суботу победила Шведску резултатом 85:79.
У недељу су на програму још три меча осмине финала:
Француска - Грузија (14.15 часова)
Италија - Словенија (17.30)
Грчка - Израел (20.45)