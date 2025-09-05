ЛУКА ДОНЧИЋ ”ПОСТЕРИЗОВАО” ОЦА: Погледајте закуцавање преко Саше (ВИДЕО)
Поново спектакл на тренингу Словеније на Еуробаскету.
Тренинзи Словеније на Еуробаскету привлаче велику пажњу због Луке Дончића (26), а он не ускраћује забаву. Овог пута је закуцао преко свог оца Саше Дончића (51), функционера Кошаркашког савеза Словеније.
"Ово је нешто што не видите сваког дана", објавио је КС Словеније у видео-клипу који ће сигурно такође постати виралан.
Лука Дончић је претходних дана такође правио шоу на тренинзима, а навијачи су били одушевљени видео-снимком на којем се види како погађа тројку са стазе иза клупе, са ранцем на леђима. Његов саиграч, бивши кошаркаш Звезде Ален Омић, морао је због тог поготка да ради 50 склекова.
Something you don’t see everyday. 😂#mojtim | #EuroBasket pic.twitter.com/e3xOdwhBtm
— Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) September 5, 2025
Овог пута је Лукина "жртва" његов отац, иначе бивши кошаркаш.
Саша Дончић играо у Србији
Дончић сениор је рођен у Словенији, у Шемпетеру при Горици 1974. године, од оца Србобрана Дончића из села Бича код Клине на Косову и Метохији. Сашу је каријера водила од родне Словеније до Слоге из Краљева у сезони 2001/02.
Играо је до 2010, потом је постао тренер, а од 2015. је посвећен свом клубу Илирији, у којем је био тренер, а сада директор.
Био је у браку са Дончићевом мајком Мирјам Потербин до 2008. године, када су се развели.
