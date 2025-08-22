МАЛИ НЕСПОРАЗУМ НА ТЕРЕНУ Богдановић објаснио зашто није потписао дрес Партизана (ВИДЕО)
Богдан Богдановић огласио се након једне спортне ситуације са навијачима после меча између Србије и Словеније у Арени.
Пре него што је дао изјаву у вези са утакмицом, Богдановићу је пришао један од волонтера са намером да му се капитен Србије потпише на дрес Партизана са својим именом.
Богдановић је узео дрес и маркер у руке, погледао га и онда видно изнервиран вратио у руке волонтеру, након чега је стао пред камеру и дао изјаву.
Овај снимак је одмах преплавио друштвене мреже уз бројне коментаре, а посебна се драма направила јер је одбацио дрес свог бившег клуба.
Hvala daily Bogdane na objasnjenju 😁
Nema zle krvi 🖤🤍 https://t.co/HxUlgrFUBU
— Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde) August 22, 2025
Поводом овога се огласио и сам Богдановић и објаснио због чега није потписао дрес пре него што је давао изјаву.
Наиме, једна страница посвећена српском капитену је објавила снимак на којем се види Богдан Богдановић како потписује дресове пре меча са Словенијом.
Међу тим дресовима је био и дрес Партизана, на којем се такође нашао нејгов аутограм.
Уз снимак је ишао и текст као објашњење: "Да решимо и то, значи дрес се лепо држи да може да се потпише, не иде само да се тутне у руке".
Богдановић је поделио тај снимак на свом X профилу.
"Хвала даилy Богдане на објашњењу. Нема зле крви", прокоментарисао је капитен уз емотиконе црног и белог срца.
Богдановић је постигао 14 поена погодивши четири тројке из пет покушаја у надмоћној победи Србије над Словенијом 106:72 пред више од 22.000 гледалаца у Арени.
Била је то генерална проба "орлова" пред Евробаскет који почиње 27. августа, а када же Србија у првом колу Групе А у Риги играти са селекцијом Естоније од 20.15 часова.
У групи су још домаћин турнира Летонија, Турска, Чешка и Португал.
— Ац344а (@ac344a) August 21, 2025
B92.net