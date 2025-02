НАВИЈАЧИ ПОБЕСНЕЛИ ЗБОГ ОДЛАСКА ДОНЧИЋА Отпратили Инстаграм налог Лукиног дојучерашњег клуба, а ово су поручили Мавсима

Клуб из Тексаса одлучио је да пошаље свог суперстара у Лејкерсе у замену за искусног центра Ентонија Дејвиса. Ова шокантна размена оставила је све у неверици. Све је договорено у строгој тајности, па ни главни актери приче, Дончић и Дејвис, нису имали појма шта им се спрема.

Револтирани одлуком челника клуба, навијачи масовно бојкотују Далас. Од момента када је објављено да Лука више није члан Мавса, клуб из Тексаса изгубио је више од 700.000 пратилаца на Инстаграму, а Дончићев профил је експлодирао.

Док Далас рапидно остаје без навијача, број Дончићевих нових фанова расте невероватном брзином.

Мавси су са 5.3 милиона пратилаца на Инстаграму пали на 4.6 милиона, док је Лука преко ноћи добио више од пола милиона нових фанова и тренутно их има 9.8 милиона.

Одласком Луке Мавси су остали без маестралног игрча, једног од најбољег у лиги, али не само то. Изгубили су и огроман маркетиншки потенцијал који ће тешко успети да надокнаде.

Some interesting social media stats since the trade went down, via @RotoGrinders:



-Luka Doncic has gained 399,269 new instagram followers since the news of the trade hit headlines

-LA Lakers have gained 185,433 instagram followers

-Dallas Mavericks lost around 700,000 Instagram…

— Daniel Starkand (@DStarkand) February 3, 2025