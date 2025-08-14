НБА лига одобрила продају Бостон Селтикса
Управни одбор кошаркашке НБА лиге одобрио је продају Бостон Селтикса групи коју предводи извршни партнер Симфони технолоџи групе Вилијам Чисхолм, пренео је И-Ес-Пи-Ен (ЕСПН).
Вредност трансакције је 6,1 милијарду долара. У саопштењу се наводи да НБА лига очекује да трансакција буде ускоро завршена.
Чисхолмова група је у марту ове године објавила да је пристала да купи Бостон за најмање 6,1 милијарду долара.
Амерички медији наводе да ће Група, коју предводи Чисхолм, купити 51 одсто акција Бостон Селтикса, а преостале акције ће преузети до краја 2028. године. Очекује се да коначна вредност трансакције износи око 7,3 милијарде долара.
Досадашњи власници Бостона, које предводи Вик Гусбек, купили су 2002. године Селтиксе за 360 милиона долара.
Кошаркаши Бостона су 18 пута у историји освојили титулу у НБА лиги.