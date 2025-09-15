НЕМАЊА НЕДОВИЋ: "Хвала Богу да се одлазак у Монако десио"
Српски кошаркаш Немања Недовић узбуђен је због новог поглавља у својој каријери које започиње у Монаку.
Искусни бек је овог лета Београд заменио Монте Карлом, те ће тим из Кнежевине бити четврта различита екипа са којом ће играти у Евролиги.
"Изненада се десило. Стварно сам пресрећан да у овој фази каријере могу да играм за овакав клуб и живим у таквом граду", рекао је Недовић у разговору за "Меридиан Спорт" и додао шта му је тренер Спанулис рекао:
"Кад је кренуло то да се дешава око Монака, звао ме је и објаснио ми шта очекује од мене. Свидела ми се његова енергија, била је огромна, видим да баш жели да направи тај још један степен који им је недостајао прошле године. Нисам имао дилеме кад се појавила та опција. Хвала Богу да се десило."
Кратко је сумирао други мандат на Малом Калемегдану.
"Памтим само лепе ствари", закључио је Недовић.