clear sky
20°C
15.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
99.8505
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕМАЊА НЕДОВИЋ: "Хвала Богу да се одлазак у Монако десио"

15.09.2025. 20:25 20:27
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
nedovic1
Фото: asmonaco.basketball

Српски кошаркаш Немања Недовић узбуђен је због новог поглавља у својој каријери које започиње у Монаку.

Искусни бек је овог лета Београд заменио Монте Карлом, те ће тим из Кнежевине бити четврта различита екипа са којом ће играти у Евролиги.

"Изненада се десило. Стварно сам пресрећан да у овој фази каријере могу да играм за овакав клуб и живим у таквом граду", рекао је Недовић у разговору за "Меридиан Спорт" и додао шта му је тренер Спанулис рекао:

"Кад је кренуло то да се дешава око Монака, звао ме је и објаснио ми шта очекује од мене. Свидела ми се његова енергија, била је огромна, видим да баш жели да направи тај још један степен који им је недостајао прошле године. Нисам имао дилеме кад се појавила та опција. Хвала Богу да се десило."

Кратко је сумирао други мандат на Малом Калемегдану.

"Памтим само лепе ствари", закључио је Недовић.

немања недовић Монако
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НЕМАЊА НЕДОВИЋ ИМА НОВИ КЛУБ: Каријеру наставља у Монаку
nedovic

НЕМАЊА НЕДОВИЋ ИМА НОВИ КЛУБ: Каријеру наставља у Монаку

04.09.2025. 18:53 18:56
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗВЕЗДА ПОПРАВИЛА УТИСАК: Победила Монако у Никозији
спорт

ЗВЕЗДА ПОПРАВИЛА УТИСАК: Победила Монако у Никозији

14.09.2025. 20:25 20:26
Волим
0
Коментар
0
Сачувај