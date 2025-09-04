scattered clouds
НЕМАЊА НЕДОВИЋ ИМА НОВИ КЛУБ: Каријеру наставља у Монаку

04.09.2025. 18:53 18:56
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
nedovic
Фото: АБА лига/Драгана Стјепановић

Српски кошаркаш наставља каријеру Монаку.

То је, музичком загонетком објављеном на "X"мрежи, потврдио његов агент Миодраг Ражнатовић - алузијом да се Монте Карло налази на пола пута између Сан Рема и Кана, као што каже песма Неде Украден.

 

 

Недовић се овог лета растао са Звездом за коју је играо у претходне три сезоне.

Са Црвеном звездом освојио је шест трофеја: АБА лигу, три Купа Радивоја Кораћа и два шампионата Србије. У минулој сезони није био међу најјачим нападачким адутима код тренера Јаниса Сферопулоса, а након што екипа није постигла такмичарске циљеве, саопштено му је да се на њега више не рачуна. 

Сада већ бивши играч црвено-белих је претходне сезоне у Евролиги просечно по утакмици девет поена, 1,5 скокова и 2,9 асистенција.

За његове услуге летос је био заинтересован и Макаби.

Осим Недовића, Звезду су овог лета напустили Бранко Лазић, Лука Митровић, Рокас Гедраитис, Џон Браун, Мајк Даум и Јаго дос Сантос.

немања недовић Монако
Спорт Кошарка
