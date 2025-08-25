НЕМАЊА НЕДОВИЋ НИЈЕ ВИШЕ КОШАРКАШ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ: Клуб му се захвалио -Недо, много среће, здравља и успеха у наставку каријере
Српски кошаркаш Немања Недовић није више члан Црвене звезде, саопштили су вечерас црвено-бели.
"Недовић је у два наврата носио дрес Црвене звезде од 2008-2012. године, али се 2022. године вратио у свој клуб и у том периоду одиграо је 315 утакмица и убацио 3042 поена. Са Црвеном звездом је освојио шест трофеја: АБА лигу, три Купа Радивој Кораћ и два шампионата Србије", наводе из клуба.
Звездино дете, које ће увек бити незаобилазни део велике Црвене звезде. Недовић је рођен 16.јуна 1991.године у Новој Вароши, подсећају из клуба.
"Професионалну каријеру и прве озбиљне кошаркашке кораке је направио управо у Црвеној звезди за коју је играо од 2008. до 2012. године, након чега је започео интернационалну каријеру у Лијетувос Ритасу, затим Голден Стејту у НБА лиги, да би се затим вратио у Европу као играч Валенсије, Уникахе, Олимпије и Панатинаикоса.Најтрофејније сезоне доживео је у својој кући као играч Црвене звезде у коју се вратио након 10 година, а памтиће се за сва времена и његова тројка у првом евролигашком градском дербију у Београдској Арени".
Вишегодишњи је репрезентативац Србије, са којом је освојио сребрну медаљу на Олимпијским играма у Рију 2016. године.
"Као и свим момцима коју су попут њега утирали пут Црвеној звезди која је данас поштован и уважаван евролигашки клуб са бројним трофејима, КК Црвена звезда, председник Жељко Дрчелић, УО, менаџмент, сви запослени исказују овом приликом велику захвалност нашем Неди на свему што је учинио као играч Црвене звезде, на терену и поред њега. Због свега, ово је само крај једне епизоде, јер су нашем Немањи врата КК Црвена звезда увек отворена. Недо, много среће, здравља и успеха у наставку каријере", закључују из Звезде.