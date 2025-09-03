overcast clouds
Нови Сад
НИСАМ ОВАКО ЗАМИШЉАО КРАЈ: Након Вучевића Црна Гора остала без још једног играча

03.09.2025. 20:08
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
спорт
Фото: ФИБА

После Николе Вучевића и Владимир Михаиловић је одлучио да више не игра за кошаркашку репрезентацију Црне Горе.

Црна Гора је имала изгледне шансе да се пласира у осмину финала Европског првенства, али је доживела шокантан пораз од Велике Британије (89:83). 

После овог болног пораза, најбољи играч репрезентације Црне Горе Никола Вучевић је саопштио да је завршио са наступима у националном дресу. 

На идентичну одлуку је дошао и Владимир Михаиловић, који тако рекао да више не рачунају на њега када се ради о акцијама у дресу са државним грбом. 

– Нисам баш овако замишљао крај репрезентативне каријере. Ту сам 15 година у сениорском тиму. Било је лепих успомена, лепих, остварених пријатељстава. Нећу дозволити да ово баци сенку на све лепо што је било до сада. Поносан сам на све остварено – поручио је Михаиловић. 

Црну Гору очекују квалификације за Мундобаскет, где се у групи налазе заједно са Грчком, Румунијом и Португалијом.

Б92 

