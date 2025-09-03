НИСАМ ОВАКО ЗАМИШЉАО КРАЈ: Након Вучевића Црна Гора остала без још једног играча
После Николе Вучевића и Владимир Михаиловић је одлучио да више не игра за кошаркашку репрезентацију Црне Горе.
Црна Гора је имала изгледне шансе да се пласира у осмину финала Европског првенства, али је доживела шокантан пораз од Велике Британије (89:83).
После овог болног пораза, најбољи играч репрезентације Црне Горе Никола Вучевић је саопштио да је завршио са наступима у националном дресу.
На идентичну одлуку је дошао и Владимир Михаиловић, који тако рекао да више не рачунају на њега када се ради о акцијама у дресу са државним грбом.
– Нисам баш овако замишљао крај репрезентативне каријере. Ту сам 15 година у сениорском тиму. Било је лепих успомена, лепих, остварених пријатељстава. Нећу дозволити да ово баци сенку на све лепо што је било до сада. Поносан сам на све остварено – поручио је Михаиловић.
Црну Гору очекују квалификације за Мундобаскет, где се у групи налазе заједно са Грчком, Румунијом и Португалијом.