НИШТА ОД БЕОГРАДА: Атина домаћин Финалног турнира Евролиге 2026. године
Завршни турнир кошаркашке Евролиге 2026. године биће одржан у Атини, саопштено је на званичном сајту такмичења.
Клубови акционари Евролиге одлучили су данас да главни град Грчке буде домаћин Завршног турнира најквалитетнијег европског клупског такмичења. После неколико месеци чекања, објављено је место одржавања завршне фајнал фора Евролиге за нову сезону. Са осам гласова "за" и три негативна, тимови у такмичењу су одлучили да се полуфинална фаза и финале одрже у Атини.
Ово ће бити четврти Фајнал фор који ће Грчка организовати, пошто је 2000. године Ф4 одржан у Солуну, 1993. године у Пиреју, а 2007. године такође у Атини, у ОАКА Арени.
"Ф4 Евролиге 2026. биће одржан у Телеком центру Атина, која је капацитета више од 18.000 гледалаца. Он је изграђен 1994. године, а опсежно је реновиран за Олимпијске игре 2004. године. Телеком центар Атина је од тада била домаћин безбројних легендарних кошаркашких тренутака. Полуфинале ће бити одиграно 22. маја, а финале 24. маја. Ово ће бити други пут да престоница Грчке буде домаћин Ф4, први пут после 2007. године", наводи се на званичном сајту Евролиге.
Поред Атине кандидат за организацију Ф4 Евролиге био је и Београд. Главни град Србије је био домаћин Ф4 Евролиге 2018. и 2022. године.
"Атина је град са дубоким кошаркашким наслеђем и једном од најстраственијих навијачких база у Европи. Узбуђени смо што се 2026. године враćамо у Атину, град који је био домаћин неких од најнезаборавнијих тренутака у историји Евролиге. Грчка остаје кључно тржиште за Евролигу, са два врхунска клуба, који се такмиче сваке године са невероватно посвећеном навијачком заједницом. Повратак Ф4 у Атину је природна одлука, за коју смо уверени да ће пружити још један спектакуларан догађај", изјавио је председник Евролиге Дејан Бодирога.
Ф4 Евролиге је ове године одржан у Абу Дабију.
— Ntinos Karadimas (@gerrard8din) September 10, 2025