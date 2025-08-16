ОТКАЗАНА УТАКМИЦА ПАРТИЗАНА: Кошаркаши црно-белих играће само 21, али не и 22. септембра у Сиднеју
КК Партизан неће играти турнир утакмицу 22. септембра у Сиднеју.
Кошаркаши Партизана учествоваће овог септембра на Павлос Јанакопулос турниру, који ће се у сезони 2025/26 одржати у Аустралији. За црно-беле то ће бити прилика да у предсезони одмере снаге са реномираним ривалима и уиграју форму пред почетак Евролиге.
Први сусрет заказан је за 18. септембар у Атини, где ће изабраници Жељка Обрадовића играти против Панатинаикоса – клуба са којим Партизан има богату историју дуела на европској сцени. Након тога, 21. септембра, следи пут у Сиднеј и дуел са домаћим Кингсима.
Према првобитном плану, требало је да се турнир настави и 22. септембра, али је руководство аустралијске НБЛ лиге саопштило да је тај део програма отказан због чињенице да Евролига стартује раније него иначе – већ 30. септембра.
За београдски тим гостовање у Аустралији представљаће важан тест уочи отварања нове евролигашке сезоне, коју ће Партизан започети на гостовању Дубаију, у Кока Кола Арени.