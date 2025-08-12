clear sky
ИЗ ХЕРЦЕГОВЦА ОБЕЛОДАНИЛИ Партизан долази у Гајдобру

12.08.2025. 14:24 14:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Her
Фото: KK Hercegovac

Кошаркашки клуб „Херцеговац“ из Гајдобре освојио је титулу у другој лиги и обезбедио пласман у елитно такмичење – Кошаркашку лигу Србије. Пред овим тимом је историјска сезона, у којој је примарни циљ опстанак у највишем рангу, али се у клубу надају и да могу да направе изненађење и међу најбољима.

Припреме за нову сезону су већ почеле. Тим је задржао кључне играче попут Недељкова, Зарића, Додића, Стојичића, као и младе наде Станојевића и Заграђанина. Уз њих, у тим су се прикључили искусни Митровић са богатим абалигашким искуством, плејмејкер Коча Јововић, те Словенац Жига Јурчек, који је стигао из Италије. На позицијама високих играча појачани су Јовановић и Грубор. Иако су новајлије у КЛС, „Херцеговац“ има тим са значајним искуством.

- Припреме смо почели у Гајдобри, али већина тренинга биће одржана у Новом Саду, у хали и на теренима Ђачког игралишта - открива Лука Недељковић из КК „Херцеговац“.

Иако је костур екипе формиран, клуб наставља да прати тржиште у потрази за још једним играчем на позицијама четворке или петице. Циљ је да премијерна сезона у елитном рангу буде успешна, а навијачи у Гајдобри могу да очекују препуне трибине у КЛС, баш као што је то било прошле сезоне у другој лиги.

Уз то, најављује се и спектакл у Гајдобри, пошто је председник клуба Стојан Дангубић за РТВ потврдио да постоји договор са Партизаном за пријатељски окршај.

кошарка
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
