ИЗ ХЕРЦЕГОВЦА ОБЕЛОДАНИЛИ Партизан долази у Гајдобру
Кошаркашки клуб „Херцеговац“ из Гајдобре освојио је титулу у другој лиги и обезбедио пласман у елитно такмичење – Кошаркашку лигу Србије. Пред овим тимом је историјска сезона, у којој је примарни циљ опстанак у највишем рангу, али се у клубу надају и да могу да направе изненађење и међу најбољима.
Припреме за нову сезону су већ почеле. Тим је задржао кључне играче попут Недељкова, Зарића, Додића, Стојичића, као и младе наде Станојевића и Заграђанина. Уз њих, у тим су се прикључили искусни Митровић са богатим абалигашким искуством, плејмејкер Коча Јововић, те Словенац Жига Јурчек, који је стигао из Италије. На позицијама високих играча појачани су Јовановић и Грубор. Иако су новајлије у КЛС, „Херцеговац“ има тим са значајним искуством.
- Припреме смо почели у Гајдобри, али већина тренинга биће одржана у Новом Саду, у хали и на теренима Ђачког игралишта - открива Лука Недељковић из КК „Херцеговац“.
Иако је костур екипе формиран, клуб наставља да прати тржиште у потрази за још једним играчем на позицијама четворке или петице. Циљ је да премијерна сезона у елитном рангу буде успешна, а навијачи у Гајдобри могу да очекују препуне трибине у КЛС, баш као што је то било прошле сезоне у другој лиги.
Уз то, најављује се и спектакл у Гајдобри, пошто је председник клуба Стојан Дангубић за РТВ потврдио да постоји договор са Партизаном за пријатељски окршај.