Нови Сад
ПАРТИЗАН ОСТАО БЕЗ ЈЕДИНОГ ЦЕНТРА: Повредио се Тајрик Џонс!

11.09.2025. 18:40
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
dzons
Фото: ABA liga/Dragana Stjepanović

Центар црно-белих Тајрик Џонс ће морати на паузу. 

Ради се о повреди мишића, а још увек није сигурно колико дуго ће због ње одсуствовати.

Снажни Американац отишао је у престоницу Шпаније због спонзорских обавеза према Евролиги, а онда се догодило нешто што ће забринути навијаче црно-белих.

Некадашњи кошаркаш Турк Телекома и Ефеса доживео је повреду мишића, која би од паркета требало да га одвоји на две до три недеље, потврђено је Спорт клубу из извора блиских шампиону Србије и региона.

То значи да момак из Конектиката дефинитивно неће бити у саставу за Опен аир турнир, на чијем ће се почетку Партизан у петак (18.30 ч) састати са Паоком. У суботу, изабраници Жељка Обрадовића одмериће снаге са бољим из дуела Макаби Тел Авив – Зенит.

Дакле, у најбољем могућем случају трофејни стручњак моћи ће да рачуна на свог јединог центра 30. септембра у првом колу Евролиге, када ће београдски састав гостовати екипи Дубаија.

Ипак, овакве повреде у већини случајева нису тако једноставне, па треба очекивати да се 206 центиметара високи кошаркаш опорави тек за дуел трећег кола са Ефесом (9. октобар).

Џонс је претходне сезоне био један од кључних играча Партизана, а у Евролиги просечно је бележио 11,6 поена и 6 скокова по утакмици.

кк партизан повреда играча
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
