КК Партизан променио термине и пропозиције припремног турнира у Београду

10.09.2025. 12:36 13:00
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Кошаркашки клуб Партизан саопштио је данас да је са представницима продукције, спонзора и свих тимова учесника договорено да се измене термини и пропозиције предстојећег припремног турнира у Београду.

"Услед неповољних временских услова који у четвртак не дозвољавају одигравање утакмице на отвореном, усвојен је нови календар такмичења, уз учешће три нова тима: Макаби Тел Авив, Металац, Уралмаш Јекатерининбург", саопштено је на званичном сајту Партизана.

Према новим пропозицијама, сутра ће од 19 часова у Малој арени бити одиграна тренинг утакмица између ПАОК-а и Металца. Овај меч биће затворен за јавност.

У петак, 12. септембра од 16 часова у хали "Александар Николић" играће Макаби и Зенит, док ће се Партизан и ПАОК састати од 18.30 сати на стадиону Ташмајдан.

Уралмаш ће у суботу, 13. септембра од 16 часова играти у хали "Александар Николић" од 16 часова са пораженом екипом из дуела између Макабија и Зенита. Партизан ће се три сата касније састати такође у хали "Александар Николић" са победником дуела између Макабија и Зенита.

"Све улазнице које су купљене за утакмицу Партизан - ПАОК, важе за целодневни програм 12. септембра у хали Александар Николић и на стадиону Ташмајдан. Све улазнице које су купљене за утакмицу Зенит - Партизан, која је била планирана за 13. септембар, сада ће важити за целодневни програм у хали Александар Николић, истог дана", навео је Партизан.

 "Партизан се захваљује свим тимовима на кооперативности и флексибилности без које не би било могуће обезбедити услове за одигравање најављене утакмице на отвореном између братских клубова, Партизана и ПАОК-а", закључено је у саопштењу Партизана.

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
