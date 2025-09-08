ЦРНО-БЕЛИ ОСВОЈИЛИ ТУРНИР У ИТАЛИЈИ: Пао и Виртус, следе дуели у Београду
08.09.2025. 09:42 09:45
Коментари (0)
Кошаркаши Партизана освојили су трофеј на првом припремном турниру уочи сезоне 2025/26 Трофеј Ловари ди Лука у Италији.
Црно-бели су у финалу победили Виртус резултатом 99:70 (22:22, 26:17, 26:14, 25:17) у хали Палатаљате, што им је била друга победа у два дана.
Партизан ће следеће недеље учествовати на припремном турниру у Београду, 11. септембра играће против ПАОК-а на стадиону "Ташмајдан", а затим ће се два дана касније састати са Зенитом из Санкт Петербурга у хали "Александар Николић" на припремном турниру у Београду.
Црно-бели нову сезону почињу 30. септембра гостовањем Дубаију у првом колу Евролиге.