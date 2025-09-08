overcast clouds
22°C
08.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЦРНО-БЕЛИ ОСВОЈИЛИ ТУРНИР У ИТАЛИЈИ: Пао и Виртус, следе дуели у Београду

08.09.2025. 09:42 09:45
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: КК Партизан

Кошаркаши Партизана освојили су трофеј на првом припремном турниру уочи сезоне 2025/26 Трофеј Ловари ди Лука у Италији.

Црно-бели су у финалу победили Виртус резултатом 99:70 (22:22, 26:17, 26:14, 25:17) у хали Палатаљате, што им је била друга победа у два дана. 

Партизан ће следеће недеље учествовати на припремном турниру у Београду, 11. септембра играће против ПАОК-а на стадиону "Ташмајдан", а затим ће се два дана касније састати са Зенитом из Санкт Петербурга у хали "Александар Николић" на припремном турниру у Београду.

Црно-бели нову сезону почињу 30. септембра гостовањем Дубаију у првом колу Евролиге.

кошарка кк партизан
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај