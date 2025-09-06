ПАРТИЗАН ПОБЕДОМ ОТВОРИО ПРИПРЕМЕ: Брине повреда Покушевског
Кошаркаши Партизана тријумфално су стартовали припреме за нову сезону. Црно-бели су у Луки на турниру "Карло Ловари" савладали Наполи резултатом 101:83 и тако се пласирали у финале.
На велику жалост, меч је обележила повреда Алексеја Покушевског ком је страдао зглоб. У наредном периоду ће бити познат степен њене озбиљности.
Оно што је добро јесте што је екипа Жељка Обрадовића у потпуности оправдала улогу фаворита, те нити у једном тренутку није довела у питање победу.
Црно-бели су у уводу меча имали заостатак од пет поена, али су у наредним минутима успели да преокрену и стигну до двоцифрене предности (7:19). Током прве четвртине, новајлије Партизана, Паркер, Осетковски и Милтон уписали су дебитантске минуте у црно-белом дресу. Након прве четвртине, црно-бели су водили резултатом 17:26. Кошаркаши Наполија су на старту друге деонице почели да смањују заостатак, али је Парни ваљак одбио тај налет и поново повео двоцифреном разликом (27:41). Црно-бели су одржавали предност до краја првог полувремена, у ком су имали и +18, а након 20 минута активне игре на семафору је стајало 37:55 у корист Партизана. Црно-бели су одржавали предност током другог полувррмен, а на крају треће четвртине су водили са 64:84. Током четврте деонице, играчи Наполија су покушавали да смање заостатак, али је Парни ваљак успешно одбијао те налете. У последњем минуту меча, прилику су добили млади Даниловић и Мијаиловић, а коначан резултат је гласио 83:101.
Кошаркаши Партизана ће сутра од 21 час играти у финалу припремног турнира "Трофео Ловари Ди Лука", а противник ће бити победник дуела Виртус - Ливорно.
НАПОЛИ: Флег 19, Ел-Амин 9, Кросвел 6, Мане, Фађан 2, Сакоча 11, Форчета, Глорија, Ђентиле 9, Симс 13, Царузо 6, Болтон 8.
ПАРТИЗАН: Милтон 10, Ниликина 9, Вашингтон 17, Осетковски 10, Бошњаковић, Мијаиловић, Покушевски 5, Браун 17, Лакић, Паркер 17, Даниловић, Т. Џоунс 16.