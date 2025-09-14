ПЕШИЋ ВИШЕ НЕЋЕ БИТИ СЕЛЕКТОР – Човић: Циркулишу нека имена, тражи се неки ексклузивитет
Председник Кошаркашког савеза Србије Небојша Човић рекао је да Светислав Пешић више неће бити селектор.
– Извесно је да Пешић неће више бити селектор, договорили смо се да он буде ту до 30. септембра. Циркулишу нека имена, тражи се неки ексклузивитет, али ми ни са једним од потенцијалних кандидата нисмо разговарали – рекао је Човић гостујући на ТВ Прва.
Човић је, каже, свестан да је нација разочарана неуспехом на Европском првенству.
– Комплетна Србија је разочарана јако лошим резултатом на Европском првенству, али то је спорт. Упозоравао сам још 28. августа да немамо право да било кога потцењујемо, што се и показало – навео је Човић.
Први човек српске кошарке демантовао је написе појединих медија да је атмосфера у екипи била нарушена.
– Никаквих свађа о којима су неки писали није било, једино ако су играчи то вешто крили – подвукао је Човић.