light rain
23°C
14.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПЕШИЋ ВИШЕ НЕЋЕ БИТИ СЕЛЕКТОР – Човић: Циркулишу нека имена, тражи се неки ексклузивитет

14.09.2025. 12:00 12:02
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИБА

Председник Кошаркашког савеза Србије Небојша Човић рекао је да Светислав Пешић више неће бити селектор.

Извесно је да Пешић неће више бити селектор, договорили смо се да он буде ту до 30. септембра. Циркулишу нека имена, тражи се неки ексклузивитет, али ми ни са једним од потенцијалних кандидата нисмо разговарали рекао је Човић гостујући на ТВ Прва. 

Човић је, каже, свестан да је нација разочарана неуспехом на Европском првенству. 

Комплетна Србија је разочарана јако лошим резултатом на Европском првенству, али то је спорт. Упозоравао сам још 28. августа да немамо право да било кога потцењујемо, што се и показало навео је Човић. 

Први човек српске кошарке демантовао је написе појединих медија да је атмосфера у екипи била нарушена.

Никаквих свађа о којима су неки писали није било, једино ако су играчи то вешто крили подвукао је Човић.

 

светислав пешић
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај