ПОЉАЦИ ПРЕЖИВЕЛИ ДРАМУ ПРОТИВ ИСЛАНДА: Лојд и Понитка блистали!
31.08.2025. 23:08 23:11
Кошаркаши Пољске победили су Исланд 84:75 у трећем колу групе Д на Евробаскету.
Пољаци су преживели драму, на три минута пре краја губили су од Исланђана 70:73, али су везали серију од 11:0, којом су меч решили су своју користи.
Пољску су је до тријумфа предводио Џордан Лојд са 24 поена, а на прави начин га је испратио Матеуш Понитка са 18 кошева, седам скокова и осам асистенција. Помогао је и Доминик Олејничак са 12 поена и седам ухваћених лопти.
