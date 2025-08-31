broken clouds
ПОЉАЦИ ПРЕЖИВЕЛИ ДРАМУ ПРОТИВ ИСЛАНДА: Лојд и Понитка блистали!

31.08.2025. 23:08 23:11
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
poljska island
Фото: fiba.basketball

Кошаркаши Пољске победили су Исланд 84:75 у трећем колу групе Д на Евробаскету.

Пољаци су преживели драму, на три минута пре краја губили су од Исланђана 70:73,  али су везали серију од 11:0, којом су меч решили су своју користи.

Пољску су је до тријумфа предводио Џордан Лојд са 24 поена, а на прави начин га је испратио Матеуш Понитка са 18 кошева, седам скокова и осам асистенција. Помогао је и Доминик Олејничак са 12 поена и седам ухваћених лопти.

 

Пласман обезедио Sofascore

 

Евробаскет Пољска Исланд
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
