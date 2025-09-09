САЛЕ ЂОРЂЕВИЋ СЕЛЕКТОР ИТАЛИЈЕ? Контакти већ успостављени, српски стручњак ставио ове захтеве на сто
09.09.2025. 13:35 13:37
Кошаркашка репрезентација Италије је након елиминације у осмини финала Евробаскета остала без селектора пошто је Ђанмарко Поцеко дао отказ.
Одмах су почеле анализе и спекулације ко би могао на клупу „азура“, а неколико имена је у оптиацју.
Како „Тутоспорт“ сазнаје један од кандидата је Лука Банки, а помиње се и српски стручњак Александар Ђорђевић.
Овај италијански медиј сазнаје да се разговарало и са Ђорђевићем, а његово ангажовање на позицији селектора и није тако нереално.
Ђорђевић већ дуго живи у Италији, познаје језик, играче и ситуацију у италијанској кошарци.
„Тутоспорт“ пише да је Ђорђевић већ изнео свој захтев, а то је да има потпуну слободу у одабиру и организовању екипе.