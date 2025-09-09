broken clouds
29°C
09.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
100.0081
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

САЛЕ ЂОРЂЕВИЋ СЕЛЕКТОР ИТАЛИЈЕ? Контакти већ успостављени, српски стручњак ставио ове захтеве на сто

09.09.2025. 13:35 13:37
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркашка репрезентација Италије је након елиминације у осмини финала Евробаскета остала без селектора пошто је Ђанмарко Поцеко дао отказ.

Одмах су почеле анализе и спекулације ко би могао на клупу „азура“, а неколико имена је у оптиацју. 

Како „Тутоспорт“ сазнаје један од кандидата је Лука Банки, а помиње се и српски стручњак Александар Ђорђевић.  

Овај италијански медиј сазнаје да се разговарало и са Ђорђевићем, а његово ангажовање на позицији селектора и није тако нереално.

Ђорђевић већ дуго живи у Италији, познаје језик, играче и ситуацију у италијанској кошарци. 

 „Тутоспорт“ пише да је Ђорђевић већ изнео свој захтев, а то је да има потпуну слободу у одабиру и организовању екипе. 

 

Спорт клуб 

александар ђорђевић кошарка
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај