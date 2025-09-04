scattered clouds
И САША ЂОРЂЕВИЋ СЕ ОПРОСТИО ОД СЛАВНОГ ИТАЛИЈАНА: ”Збогом, сениоре Армани”

04.09.2025. 18:36 18:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Мондо
Коментари (0)
Youtube prinstcrin/X&O's CHAT
Фото: Youtube prinstcrin/X&O's CHAT

Због смрти модног дизајнера Ђорђа Арманија огласио се Александар Ђорђевић.

Легендарни српски кошаркаш Александар Ђорђевић објавом на друштвеним мрежама опростио се од Ђорђа Арманија, власника модног бренда, али и кошаркашког клуба Олимпија из Милана. Ђорђо Армани је један од најцењенијих модних дизајнера свих времена, али је и био и велики пријатељ спорта у који је деценијама улагао огроман новац своје породице.

Преминуо је у 91. години, а достојанствено се од њега опростио човек који је имао чак три мандата у Олимпији. Саша Ђорђевић је и као играч и као тренер био део славног италијанског клуба, па је због тога осетио обавезу да дирљивом поруком изјави саучешће након смрти човека који је деценијама утицао на светску моду.

"Почивајте у миру. Велики губитак за човечанство, још већи за кошарку. Збогом, сениоре Армани - памтићемо те као једног од највећих који су икад живели. Хвала", написао је некадашњи кошаркаш. Погледајте његову објаву на друштвеној мрежи "X":

Ђорђевић има јаке конекције са Олимпијом из Милана, тимом који је био у власништву Ђорђа Арманија. Након чак девет сениорских сезона у дресу Партизана и освајања највећег европског трофеја, Ђорђевић се преселио у Олимпију где је играо наредне две сезоне. Ређали су се након тога Фортитудо из Болоње, Портланд, Барселона, Реал и Скаволини, да би се баш у дресу Олимпије из Милана пензионисао 2005. године.

Тренерску каријеру Ђорђевић је почео на истом месту. Прву сезону као тренер одрадио је у Олимпији из Милана, затим је водио Бенетон из Тревиза, Панатинаикос, Бајерн, Виртус и Фенербахче. Имао је и два ангажмана као селектор - Србију је предводио до сребрних медаља на Олимпијским играма, Мундобаскету и Европском првенству, а Кину до бронзе на Азијским играма.

Mondo.rs

саша ђорђевић ђорђо армани
