СЕЛЕКТОР ЦРНЕ ГОРЕ РАЗОЧАРАН: "Нисмо заслужили да прођемо", НИКОЛА ВУЧЕВИЋ У СУЗАМА: "Данас ми је жао..."
Селектор Црне Горе Бошко Радовић није крио разочарање после елиминације са Евробаскета.
Он је истакао да је његова екипа пала управо у сегментима који су пресудни за велики турнир.
"Сто поена у првој утакмици, 90 у последњој… Свака утакмица иста прича. Без одбране, без енергије, и нисмо заслужили да прођемо ову групу", поручио је Радовић.
Кошаркашка репрезентација Велике Британије победила је Црну Гору резултатом 89:83 и елиминисала је са Евробаскета.
Узалуд је Црногорцима била вансеријска партија Николе Вучевића у његвој опроштајној утакмици за репрезентацију, његов 31 поен, 11 скокова и 7 асистенција, индекс 40...
Ово је уједно била и његова опроштајна утакмица у дресу Црне Горе.
Сузе Николе Вучевића у микс зони "Нокиа арене" у Тампереу, остаће једина слика која ће се памтити са петог наступа Црне Горе на Еуробаскету.
“Било је ту неких ситуација, али нијесу судије криве, ми смо сами криви. Много грешака за утакмицу овог нивоа. Ми смо им дозволили више него што су они могли да ураде. Нисмо имали фокус, енергију и жељу потребну да одиграмо… Не знам… Једноставно нисмо играли на нивоу, нисмо оправдали улогу фаворита, нисмо били на потребном нивоу. Наша је кривица. Последње европско, али шта да се ради…", рекао је Вучевић.
Вучевић је потврдио да је данашњи дуел био његов опроштај од националног тима.
"Било је добрих и лоших момената, што је део каријере. Захвалио бих се свима, кренуо сам као кадет, захвалио бих се свим саиграчима са којима сам прошао много тога и то ћу памтити – та дружења. Што се тиче саме кошарке, то Светско остаје у лепом сећању, данас ми је жао, био би ово леп успех. Хвала и навијачима који су нас увек пратили".