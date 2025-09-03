moderate rain
ЦРНОГОРЦИ ИСПАЛИ СА ЕВРОБАСКЕТА: Историјска и утешна победа Британаца, Шведска иде у осмину финала

03.09.2025. 14:30 14:44
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
crna gora britanija
Фото: fiba.basketball

Кошаркашка репрезентација Велике Британије победила је Црну Гору резултатом 89:83 у последњем колу Б групе и елиминисала је са Евробаскета.

Узалуд је Црногорцима била вансеријска партија Николе Вучевића, његових 31 поен, 11 скокова и 7 асистенција, индекс 40...

Британци су приредили велико изненађење, победили први пут од 2013. године на Евробаскету, али и Острвљани завршавају такмичење, стају пред осмином финала - где иду Швеђани.

У троуглу екипа са једном победом (Шведска, Црна Гора и Британија) Швеђани су успешнији па су и пре меча са Литванијом успелли, уз помоћ Британаца, изборе пролаз у топ 16.

 

 

Црна Гора је најбоља била на почетку утакмице, у првих неколико минута када је убацила првих шест шутева и била без промашаја. Олмен је убацио првих седам поена, за вођство 16:8, али је практично од тог тренутка меч кренуо да измиче из руку изабраника Бошка Радовића. Поен предности биое је на страни Црне Горе после десет минута, али када је Британија повела врло брзо у наставку меча, вођство је до смаог краја само једном прелазило у руке Црногораца.

Десило се то у самој завршници меча када је у јуришу да се преокрене Михаиловић погодио тројку из ћошка и после дуго времена вратио предност на страну свог тима (81:80). Мајлс Хесон је, ипак, у наредном нападу узвратио истом мером, Дробњак је потом промашио за три, а Лук Нелсон са линије пенала донео великих +4 на 71 секунд пре краја. Незадрживи Вучевић је донео наду Црногорцима, али је њу брзо, у наредној акцији, одузео сјајни Кваси Јебо поенима који су и дефинитивно отклонили све дилеме око победника.

Јебоа је утакмицу завршио са 23 поена. Мајлс Хесон је постигао 25. Ова два кошаркаша, уз Лука Нелсона (12п) и Вотсона-Гејла (11п), обележили су тријумф Британаца. 

 

Пласман обезедио Sofascore

 

Евробаскет црна гора велика британија
Спорт Кошарка
