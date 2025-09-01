clear sky
ЦРНА ГОРА "ПРЕЖИВЕЛА" НА ЕВРОБАСКЕТУ: Победили Швеђане

01.09.2025. 16:41
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
svedska crna gora
Фото: fiba.basketball

Кошаркашка репрезентација Црне Горе победила је селекцију Шведске резултатом 87:81 у мечу четвртог кола групе Б на Европском првенству у Тампереу.

Екипа Бошка Радовића је тиме задржала наду у пролазак у нокаут фазу са четврте позиције, те мечу против првопласираног тима групе А – позиције коју тренутно деле Србија и Турска.

Тимови су се смењивали у вођству и меч увели у неизвесну завршницу са резултатским егалом на неколико минута на краја.Прелиомио је Вучевић након што је један од бројних промашаја Олмана (3/14 из игре) вратио у кош за 83:79.

Никола Вучевић је са 23 поена и 14 скокова био најефикаснији актер сусрета. Дробњак га је пратио са 15, док су Олман, Хаџибеговић, Михаиловић и Симоновић сви додали по 10.

Код противника се истакао Пеле Ларсон, кошаркаш Мајамија, са 28 поена, седам скокова и четири асистенције. Биргандер је остварио дабл-дабл са 11 поена и 10 скокова.

Црна Гора ће у последњем колу играти против Велике Британије, док Швеђане очекује дуел са Литванијом. Обе екипе у те мечеве улазе са скором 1-4.

Кошаркаши Шведске и Црне Горе су у досадашњем делу ЕП забележили по једну победу и три пораза. Последње коло у групи Б на програму је 3. септембра, а играће: Црна Гора - Велика Британија (12.30), Литванија - Шведска (15.30) и Финска - Немачка (19.30).

 

Пласман обезедио Sofascore

 

Евробаскет црна гора шведска
Спорт Кошарка
