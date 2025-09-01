НЕМАЧКА УБЕДЉИВО НАДИГРАЛА ВЕЛИКУ БРИТАНИЈУ НА ЕВРОБАСКЕТУ – 63 разлике!

Била је ово четврта победа Немачке у групи Б, осмина финала је већ обезбеђена и то са првог места, а тријумф Немаца ни у једном тренутку се није доводио у питање.

Британија је овај дуел изгубила и пре него је почео, а тим Алекса Мумбруа током целог меча је имао двоцифрену предност, да би и дуел завршен са највишом разликом од 63 поена.

У екипи Немачке доминирао је Тристан Да Силва са 25 поена и по пет скокова и асистенција. Денис Шрудер је убацио 19 поена уз пет асистенција и два скока, док је Франц Вагнер уписао дабл-дабл од 18 кошева и 10 ухваћених лопти. Оскар Да Силва је био двоцифрен са 13 поена и шест скокова, док аје Данијел Тајс додао 10 поена, а један скок му је недостајао да упише дабл-дабл. По осам поена дали су Јоханес Тиман и Андреаас Обст. Код Британца су се истакли Патрик Велан и Мајлс Хенсом са 11 поена.

Последње коло у групи Б на програму је 3. септембра, а састаће се: Црна Гора - Велика Британија (12.30), Литванија - Шведска (15.30) и Финска - Немачка (19.30).