НЕМАЧКА УБЕДЉИВА ПРОТИВ ШВЕДСКЕ:"стотка" к'о од шале
Светски шампиони Немци су после Црне Горе "помели" и Шведску на Евробаскету.
Немци су и у другом мечу у Тампереу постигли више од сто поена и савладали и скандинавски тим 105:83.
Најбољи тим света је кренуо силовито и са два закуцавања Данијела Тајса на асистенције Дениса Шрудера експресно повео 8:0, да би до краја првог периода стигли до двоцифрене разлике – 27:17. Уследио је још фуриознији старт друге четвртине за експресних 35:19, након чега су се Швеђани размрдали, али су само успевали да смање заостатак на десетак разлике. Али Немци појачавају гас пред полувреме и стижу до чак 59 поена и недостижних 17 разлике пред одмор.
Светски шампион је у другом полувремену рутински одржавао предност који је постепено подизао на 20, па у самом финишу и на 25 разлике када и прелази границу од 100 поена. Као и на премијери турнира, Немачку је предводио сјајни бековски тандем Шрудер-Вагнер са укупно 44 поена.
Денис Шрудер је био најефикаснији са 23 поена (7/12 из игре) уз седам асистенција и три скока, док је Франц Вагнер додао 21 поен (6/11). Двоцифрен учинак имали су још Маодо Ло са 13 поена уз по пет скокова и асистенција те Данијел Тајс са 11 поена. Крилни центар Партизана Исак Бонга се опоравио од повреде и као стартер меч завршио са девет поена уз три асистенције.
У редовима немоћне Шведске сјајан меч одиграо је Мелвин Панцар са 18 поена погодивши 5/6 тројки, али је 16 поена убацио у првом полувремену. Најбоље га је пратио Матијас Маркусон са 13, док су по 11 постигли Бара Нђије уз седам асистенција и пет скокова, Тобијас Борг и Лудвиг Хакинсон који је имао и пет проигравања, али је био далеко од свог препознатљивог нивоа.
Светски шампион је турнир отворио надмоћном победом над Црном Гором 106:76, док су Швеђани замало шокирали домаћина Финску која је одолела са 93:90.
У трећем колу у суботу Немце очекује најтежи изазов у Тампереу, селекција Литваније, док ће Швеђани прву победу тражити против Велике Британије.