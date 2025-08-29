few clouds
36°C
29.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕМАЧКА УБЕДЉИВА ПРОТИВ ШВЕДСКЕ:"стотка" к'о од шале

29.08.2025. 14:50 14:52
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
nemacka
Фото: ФИБА

Светски шампиони Немци су после Црне Горе "помели" и Шведску на Евробаскету.

Немци су и у другом мечу у Тампереу постигли више од сто поена и савладали и скандинавски тим 105:83.

Најбољи тим света је кренуо силовито и са два закуцавања Данијела Тајса на асистенције Дениса Шрудера експресно повео 8:0, да би до краја првог периода стигли до двоцифрене разлике – 27:17. Уследио је још фуриознији старт друге четвртине за експресних 35:19, након чега су се Швеђани размрдали, али су само успевали да смање заостатак на десетак разлике. Али Немци појачавају гас пред полувреме и стижу до чак 59 поена и недостижних 17 разлике пред одмор.

Светски шампион је у другом полувремену рутински одржавао предност који је постепено подизао на 20, па у самом финишу и на 25 разлике када и прелази границу од 100 поена. Као и на премијери турнира, Немачку је предводио сјајни бековски тандем Шрудер-Вагнер са укупно 44 поена.

Денис Шрудер је био најефикаснији са 23 поена (7/12 из игре) уз седам асистенција и три скока, док је Франц Вагнер додао 21 поен (6/11). Двоцифрен учинак имали су још Маодо Ло са 13 поена уз по пет скокова и асистенција те Данијел Тајс са 11 поена. Крилни центар Партизана Исак Бонга се опоравио од повреде и као стартер меч завршио са девет поена уз три асистенције.

У редовима немоћне Шведске сјајан меч одиграо је Мелвин Панцар са 18 поена погодивши 5/6 тројки, али је 16 поена убацио у првом полувремену. Најбоље га је пратио Матијас Маркусон са 13, док су по 11 постигли Бара Нђије уз седам асистенција и пет скокова, Тобијас Борг и Лудвиг Хакинсон који је имао и пет проигравања, али је био далеко од свог препознатљивог нивоа.

Светски шампион је турнир отворио надмоћном победом над Црном Гором 106:76, док су Швеђани замало шокирали домаћина Финску која је одолела са 93:90.

У трећем колу у суботу Немце очекује најтежи изазов у Тампереу, селекција Литваније, док ће Швеђани прву победу тражити против Велике Британије.

 

Пласман обезедио Sofascore

 

Евробаскет немачка шведска
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НЕМАЧКА ДЕКЛАСИРАЛА ЦРНУ ГОРУ на Европском првенству, Вучевић: "Нема времена за туговање"
nemacka crna gora

НЕМАЧКА ДЕКЛАСИРАЛА ЦРНУ ГОРУ на Европском првенству, Вучевић: "Нема времена за туговање"

27.08.2025. 18:55 20:16
Волим
0
Коментар
0
Сачувај