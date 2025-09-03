light rain
ШОУ БРАЋЕ БЕРТАНС: Летонија декласирала Чешку, чека је балтички дерби

03.09.2025. 19:18
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркаши Летоније декласирали су Чешку резултатом 109:75 у мечу последњег, петог кола Група А на Европском првенству.

Летонија, која је такмичење у Групи А окончала иза Србије и Турске као трећа са скором 3-2, играће у осмини финала против другопласиране из Групе Б, што ће највероватније били Литванија, осим ако се не деси велико изненађење на мечу Финска - Немачка.

Десеткована Чешка је окончала Евробаскет са свих пет пораза.

У редовима Летоније најефикаснија су била браћа Бертанс, Давис и Даирис са по 20 поена, по 16 су дали Кристапс Порзингис и Роландс Шмитс, а 12 Артурс Куруцс. 

Код Чеха су се са по 11 поена истакли Мартин Петерка, Вит Крејчи и Ондреј Сехнал, а 10 Мартин Свобода.

Евробаскет кошарка
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
