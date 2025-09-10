overcast clouds
Суперкуп кошаркашке ВТБ лиге 24. и 25. септембра у Београдској арени

10.09.2025. 13:02 13:03
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Суперкуп кошаркашке ВТБ лиге биће одржан 24. и 25. септембра у Београдској арени, а учесници ће бити Црвена звезда, ЦСКА, Зенит и Дубаи, подсетили су организатори такмичења.

У првом полуфиналу, које је на програму 24. септембра од 16 часова, састаће се Црвена звезда и ЦСКА, док ће три сата касније играти Дубаи и Зенит.

Меч за треће место биће одигран 25. септембра од 17 часова, док је финале на програму три сата касније.

Организатори су навели да су улазнице за Суперкуп ВТБ лиге већ у продаји. 

Кошаркаши ЦСКА су прошле године у финалу ВТБ Суперкупа у Москви победили Уникс 87:72, док је Зенит у дуелу за треће место био бољи од Црвене звезде 83:70.

Суперкуп ВТБ лиге је основан 2021. године, а по први пут у историји биће одигран ван Русије.

Кошаркаши ЦСКА, Зенита, Звезде и Дубаија играју на ВТБ Суперкупу у Београду

