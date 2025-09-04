"СВИ ЉУДИ КОЈИ СЕ РАЗУМЕЈУ И ВОЛЕ КОШАРКУ ИМАЛИ СУ ВЕЛИЧАНСТВЕНО ВЕЧЕ” Вујошевић: Светислав Пешић тотално контролише ситуацију
Чувени тренер Душко Вујошевић анализирао је репрезентацију Србије после меча са Турском.
Вујошевић се, између осталог, осврнуо и на хендикеп у виду повреде Богдана Богдановића.
Након пораза од Турске (95:90) истиче да ни играње капитена не би био гарант за злато.
"Сви људи који се разумеју и воле кошарку, имали су величанствено вече, прилику да уживају гледајући меч Србија – Турска. Када су у питању српски љубитељи кошарке, нажалост нису имали прилику и да се радују. Фантастична утакмица. Два велика тима, два велика тренера, Светислав Пешић и Ергин Атаман, сваки на свој начин. Оно што је мени показао овај састав, ослабљен неиграњем, пре свих, Богдана Богдановића, а сви знамо колико је важан за Србију, нити би сигурно били први, нити без њега сигурно нећемо бити први", рекао је Вујошевић за "Спорт клуб".
Вујошевић одаје признање селектору Светиславу Пешићу.
"Радује ме што Светислав Пешић тотално контролише ситуацију. Било је од почетка првенства неких тешких ситуација. Опет се враћам на повреду Богдановића, па реакција Василија Мицића у једној деликатној ситуацији (меч са Португалијом, прим аут). Кари у сваком моменту пронађе најбоље, резонско, разумно решење. Изванредно је поставио утакмицу", додаје Вујошевић.
Србија у суботу игра против Финске у осмини финала Евробаскета.
B92.net