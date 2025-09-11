“ТО СУ ЛАЖИ!“ Оштро је поручио селектор Светислав Пешић поводом навода о његовом, наводном, БЛАЋЕЊУ ИГРАЧА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ
Селектор сениорске репрезентације Србије обратио се јавности поводом неистина у тексту Спортклуба.
Саопштење Светислава Пешића преносимо у целости.
"Поводом лажи које су се појавиле на Спортклубу, ја у принципу не коментаришем писања медија, али на молбу нашег портпарола Нине Колунџије, пре свега, због мојих играча, комплетног тима, објављујем да су то лажи и да то што је написано не припада у мом вокабулару.
Нажалост, у креирању јавног мнења у Србији, неуспешни аналитичари, стручни консултанти и твитер новинари, добијају прилику да креирају јавно мнење и поред тога што не поседују ни капацитет, ни одговорност”, пише у саопштењу селектора Светислава Пешића.
Подсетимо, раније данас освануо је текст у којем се наводи да се популарни Кари отворио својим пријатељима и рекао шта се све дешавало у Риги.
