“ТО СУ ЛАЖИ!“ Оштро је поручио селектор Светислав Пешић поводом навода о његовом, наводном, БЛАЋЕЊУ ИГРАЧА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ

11.09.2025. 22:28 22:29
Пише:
Дневник
Извор:
Kurir.rs
Коментари (0)
Фото: Youtube Printscreen/Sport Light/Svetislav Pesic

Селектор сениорске репрезентације Србије обратио се јавности поводом неистина у тексту Спортклуба.

Саопштење Светислава Пешића преносимо у целости. 

"Поводом лажи које су се појавиле на Спортклубу, ја у принципу не коментаришем писања медија, али на молбу нашег портпарола Нине Колунџије, пре свега, због мојих играча, комплетног тима, објављујем да су то лажи и да то што је написано не припада у мом вокабулару. 

Нажалост, у креирању јавног мнења у Србији, неуспешни аналитичари, стручни консултанти и твитер новинари, добијају прилику да креирају јавно мнење и поред тога што не поседују ни капацитет, ни одговорност”, пише у саопштењу селектора Светислава Пешића.

Подсетимо, раније данас освануо је текст у којем се наводи да се популарни Кари отворио својим пријатељима и рекао шта се све дешавало у Риги.

(Kurir.rs)

