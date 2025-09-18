Трансфер бомба из Хумске!КЖК Партизан потписао четири нова имена за јуриш на врх!
Кошаркашки женски клуб Партизан са поносом објављује долазак четири нове играчице које ће у предстојећој сезони бранити боје нашег клуба! Тим су појачале Каjа Вотсон, Исабел Варежао, Анђела Радуловић и Имана Ћосовић, а њихово искуство, таленат и енергија биће драгоцени у остварењу амбициозних циљева које постављамо.
Каја Вотсон долази из NCAA система, где је играла запажену улогу на позицији крила. Одликује је експлозивност, атлетски потенцијал и сјајан осећај за игру у оба правца. Њено присуство на паркету доноси додатну чврстину и борбеност у тиму.
Исабел Варежао, талентовани центар из Бразила и чланица познате кошаркашке породице, позната је по свом раду у рекету, снази и изузетном осећају за скок. Исабел доноси међународно искуство и стабилност под кошем, што ће бити од изузетног значаја у надолазећим утакмицама.
Анђела Радуловић је једна од најперспективнијих бекова , долази из Агрос Баскета.Њена брзина, одлучност и кошаркашка интелигенција савршено се уклапају у филозофију игре Партизана. Очекујемо да ће врло брзо постати љубимица наших навијача.
Имана Ћосовић, европска вицешампионка ,домаћи бисер и бивша чланица млађих репрезентативних селекција Србије, другу сезону за редом у првом тиму КЖК Партизан са жељом да се докаже на паркету. Њена разноврсност и борбени дух су идеални за систем који гаји наш клуб.
Овим појачањима, КЖК Партизан јасно показује амбицију да се бори за највише циљеве у домаћем првенству и регионалним такмичењима. Верујемо да ће ове играчице, уз подршку верне црно-беле публике, допринети стварању једног од најјачих тимова у новијој историји клуба.
Добродошле у породицу Партизана – време је за нове победе!
Потписивању су присуствовали председник Стевица Кујунџић, директор Србобран Филиповић и спортски директор Бојана Јанковић.