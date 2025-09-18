clear sky
20°C
18.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1764
usd
98.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Трансфер бомба из Хумске!КЖК Партизан потписао четири нова имена за јуриш на врх!

18.09.2025. 10:44 10:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
КЖК Партизан
Фото: КЖК Партизан

Кошаркашки женски клуб Партизан са поносом објављује долазак четири нове играчице које ће у предстојећој сезони бранити боје нашег клуба! Тим су појачале Каjа Вотсон, Исабел Варежао, Анђела Радуловић и Имана Ћосовић, а њихово искуство, таленат и енергија биће драгоцени у остварењу амбициозних циљева које постављамо.

Каја Вотсон долази из NCAA система, где је играла запажену улогу на позицији крила. Одликује је експлозивност, атлетски потенцијал и сјајан осећај за игру у оба правца. Њено присуство на паркету доноси додатну чврстину и борбеност у тиму.

Исабел Варежао, талентовани центар из Бразила и чланица познате кошаркашке породице, позната је по свом раду у рекету, снази и изузетном осећају за скок. Исабел доноси међународно искуство и стабилност под кошем, што ће бити од изузетног значаја у надолазећим утакмицама.

Анђела Радуловић је једна од најперспективнијих бекова , долази из Агрос Баскета.Њена брзина, одлучност и кошаркашка интелигенција савршено се уклапају у филозофију игре Партизана. Очекујемо да ће врло брзо постати љубимица наших навијача.

Имана Ћосовић, европска вицешампионка ,домаћи бисер и бивша чланица млађих репрезентативних селекција Србије, другу сезону за редом у првом тиму КЖК Партизан са жељом да се докаже на паркету. Њена разноврсност и борбени дух су идеални за систем који гаји наш клуб.

Овим појачањима, КЖК Партизан јасно показује амбицију да се бори за највише циљеве у домаћем првенству и регионалним такмичењима. Верујемо да ће ове играчице, уз подршку верне црно-беле публике, допринети стварању једног од најјачих тимова у новијој историји клуба.

Добродошле у породицу Партизана – време је за нове победе!

Потписивању су присуствовали председник Стевица Кујунџић, директор Србобран Филиповић и спортски директор Бојана Јанковић.
 

кжк партизан
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај