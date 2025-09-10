УБЕДЉИВ ПОРАЗ НОВОСАДСКИХ КОШАРКАША У ЧАЧКУ Радују партије нових појачања
Кошаркаши Војводине дубоко су зашли у припремни период и како време пролази, све су ближи првој званичној утакмици, против Слободе из Ужица на старту домаћег првенства, Кошаркашке лиге Србије (КЛС). У једној од последњих провера, Новосађани су убедљиво изгубили од Борца у Чачку са 87:65, тако да нису пружили најјачи отпор фаворизованом абалигашу, који је претходне две године био можда и испод нивоа црвено-белих.
Сада би то можда могло да буде другачије, мада такмичарске утакмице тек следе и несумњиво је да се форма темпира за октобар. Против Борца је Војводина одмах испустила прикључак – већ у првој четвртини дозволила је чак 36 поена и када су Чачани стекли плус 13, више није било шансе да се новосадски тим врати. Са 57 поена, колико је екипа Марка Димитријевића дозволила на полувремену, није се могло. Упркос томе што је у наставку одиграна нешто чвршћа одбрана, није то било довољно за Новосађане, који су тежак пораз доживели и од Игокее на старту припрема са 90:65, тако да је евидентно да ривали из вишег ранга не одговарају Војводини. То је и логично.
Оно што може да радује црвено-беле, то су партије новајлија. Ранко Симовић истакао се као лидер и са 19 поена био најзапаженији и овај пут, а пратио га је Џордан Сешн са 16 поена. Унутрашња линија Новосађана функционисала је и показала се добром светлу, док је спољну линију предводио још један нови играч, Милош Милисављевић, са 14 поена.
Свеукупно, била је ово добра лекција за Војводину и још један доказ колико црвено-бели треба да напредују како би у предстојећој сезони могли да се боре за оно што сањају већ неколико година – трофеј у АБА 2 лиги и пласман у виши ранг. Новосађани 4. или 5. октобра почињу са такмичењем у Кошаркашкој лиги Србије, а десетак дана касније дочекују Приморје у 1. колу АБА 2 лиге.
В. М. П.