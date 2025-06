(ВИДЕО) БОГОЉУБ МАРКОВИЋ ДРАФТОВАН У НБА 47. пик Милвоки Бакса

Kошаркаш Меге је у недавно завршеној сезони био проглашен за најбољег младог играча регионалне АБА лиге, у којој је у просеку бележио 13.7 поена, 6.8 скокова и 2.7 асистенција.



Bogoljub Marković is selected 47th overall by the Milwaukee Bucks in the 2025 NBA Draft. pic.twitter.com/Usmy9LQVIz

