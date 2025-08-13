ДУЖИЈАНЦА, СА ЗЛАТНИХ ЊИВА СЕВЕРА БАЧКЕ ДО ТРПЕЗЕ Буњевачка тајна савршеног сомуна је љубав
У северној Бачкој, где се златне њиве простиру до хоризонта, већ четири века се чува једна од најдрагоценијих буњевачких традиција, Дужијанца.
Овај празник новог хлеба окупља жене које са поносом преносе знање својих мајки и бака, чувајући рецепте који су део њихове традиције и идентитета.
Нела Ивић - тајна је у љубави
Нела Ивић са осмехом објашњава како се прави традиционални хлеб:
"Када квасац нарасте, закувамо брашно и додајемо со. Оставимо да нарасте тесто. Ја га оставим на топлом, када тесто нарасте, истресу га на тацну. Поново га мешам, оставим да одмори, направим облик и ставим да се пече. Кад се заврши, кад се испече, ја га мало још помажем водом и оставим онако што би рекао да се Богу помоли."
Када је упитана која је тајна доброг хлеба, Нела без оклевања одговара: "А тајна је љубав."
Све што зна научила је од најдражих жена у свом животу:
"Ја сам од моје мајке и друге мајке научила све колаче да правим, кување, закувавање чорбе. Значи све врсте теста да закувавам и правим, тако да су ми мајка и друга мајка оставиле траг. И кад год правим нешто, сетим се неких момената што нас, што кажу, враћају на наше старе“, обљашнава Нела Ивић.
Милка Кујунџић - сећања на парашку пећ
Милка Кујунџић носи у себи драгоцена сећања на мајку која је пекла хлеб за целу породицу:
"Хлеб је наш насушни, што кажу, од маме сам научила. Мама је пекла увек наш хлеб, шесторо деце је било. Увек смо имали госте у кући, увек, три пута недељно смо пекли, пекла је само она. И од ње сам научила“, присећа се Милка.
Са носталгијом говори о променама кроз време:
"Сад ми више немамо парашку пећ, сад печемо електричне, што кажу, успешније, наравно. Успева, успева, али није то тако као у парашкој пећи што је пекла. То је увек остало, што кажу, сећање."
Сузана Кујунџић - чувар традиције
Председница БНС, др Сузана Кујунџић Остојић поносно говори о историји Дужијанце.
„Дужијанца је празник прављења хлеба од новог жита. Он је изузетно стар, дакле, пагански обичај. Ми смо га, Буњевци, донели пре четири века из старих делова, одакле смо дошли. И ево, овде, на северу Бачке, ми га већ четири века негујемо."
Изабран најлепши сомун
По традицији у оквиру обележавања Дана Дужијанце једног од четири национална празника Буњеваца одржана је изложба хлеба-крува. Организатор је Центар за културу и придстављени су бандаша и бандашице „Дана Дужијанце 2025” Вестибилу Градске куће у Суботици.
Најлепши хлеб – сомун је од БКЦ Субатица, друго место је освојила Љубица Габрић а треће Јосо Кричковић. У оквиру ове манифестације промовисана је и књига под називом „Пита из Неолита” аутора Илдике и Александра Медовића из Музеја Војводине из Новог Сада.
Она објашњава дубље значење овог празника:
"Тај хлеб од новог жита, он је централна личност Дужијанце и то је радост сваке нове године, плодности жита и плодности равнице."
Сузана се активно бори за очување баштине и обљашњава да се ради и на очувању.културно-нематеријалну баштину. Ми, ево, већ 14 година покушавамо да заштитимо елемент Дужијанца, у оквиру њега и тај хлеб. Код нас се он зове сомун, има исти облик и исти укус. И трудимо се да жене са овог простора не забораве како се тај хлеб прави“, објашњава Кујунџић Остојић.
Ова година је посебно значајна: јер су ту и гошће из Мађарске.
„То је традиционални хлеб и ове године имамо 16 хлебова. И да кажем да имамо и хлеб, неколико њих који су дошли и које су послале Буњевке из Мађарске."
Умеће препознавања доброг хлеба
Када је реч о оцењивању квалитета, Сузана зна тачно шта чини савршен хлеб.
"Жири ће то најбоље да одлучи. Он за ову прилику не треба да буде ни превелик ни премали. Ту негде око три килограма. Мора да има лепу покору горњу, онако да је лепо подигнута, да није пукнут, да није јако загорен. Да није јако бео, јер онда је пресне унутра.Тако да, заправо, права мера свега - топлоте, подизања и тако даље - онда даје најбољи хлеб, као и све у животу. Дакле, права мера у свему“, каже Сузана.
Кроз приче ових три жене, Неле која чува тајну љубави, Милке која носи сећања на мајчину парашку пећ и Сузане која се бори да традиција опстане оживљава цела прича буњевачког народа. Дужијанца није само празник хлеба, већ светковање континуитета који спаја прошлост са будућношћу, мајке са ћеркама, земљу са небом.
У мирису свежег сомуна и топлини дома крије се права снага традиције која ни време не може да победи.