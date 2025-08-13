Краљ јуниорског спринта: ОГЊЕН КРАМЕР О СЕЗОНИ КОЈА ГА ЈЕ ЛАНСИРАЛА У ВРХ ПАЛНЕТАРНОГ КАЈАКА
Огњен Крамер је прошле сезоне дебитовао на европској (Братислава) и светској сцени (Пловдив) у саставу наше селекције, али у групним чамцима.
Кајаком се бави од 2017. године и члан је Кајак-кану клуба Земун. Први пут је понео репрезентативни дрес 2022, када је ушао у састав тима који нас је представљао на Регати олимпијских нада у Братислави (Словачка). Следеће сезоне, 2023, дошао је до прве индивидуалне медаље – сребра у дисциплини К1 200 м на Регати олимпијских нада у Познању (Пољска). Прошле године удвостручио је учинак на истом такмичењу у Сегедину: као члан К4 на 200 м освојио је злато, а у К4 на 500 м сребро.
Ове сезоне, на националној изборној контроли, изборио је наступ у једноседу и то у две дисциплине – К1 200 м и К1 500 м – у којима је дебитовао на европској и светској сцени (Питешти и Монтемор) и стигао до својих првих великих међународних медаља. Најпре је у Румунији постао вицешампион Европе (К1 200 м), а три недеље касније у Португалу се окитио светским јуниорским златом у истој дисциплини, на најлепши начин се опростивши од јуниорске категорије.
Какав је био осећај после освајања светског злата?
„Осећао сам се невероватно. Осећај је одличан када знам да сам успео да остварим циљ који сам замислио и да будем међу најбољим јуниорима на свету“, започео је разговор Крамер.
Крамер се на најлепши могући начин опристио од јуниорске категорије. Које вештине си развио ове сезоне које те припремају за прелазак у млађе сениоре већ наредне године?
„Ове сезоне сам видео колико могу и научио доста ствари. Верујем да ми прелазак у млађе сениоре неће представљати проблем“, уверен је 18-годишњи Земунац.
Који су, по теби, најважнији елементи технике и тактике у спринту на 200 м за јуниоре?
„Најважније је да будеш што бржи и експлозивнији.“
Променио си тренера током сезоне. Шта је претходило тој одлуци и како је текла транзиција?
“После ПС на 5 км није био задовољан оствареним пласманом. „Практично од маја почео сам да радим са репрезентативним тренером Симом Болтићем у Бачкој Паланци. Добио сам јаку тренинг групу и за мање од месец дана то је дало резултат на ЕП у Румунији.“
Огњен тренира на реалицији Земун-Београд-Бачка Паланка. Како изгледа твој типичан дан тренинга када се спремаш за К1 200 м?
„Устанем око два сата пре тренинга да бих стигао да једем и да се спремим на време. Обично сам на тренингу са Страхињом Драгосављевићем и радимо спринтеве. Бољег партнера у спринту нисам могао да добијем“, каже Крамер кроз осмех.
Како балансираш захтев за експлозивношћу на 200 м и издржљивост на 500 м?
„Што сам се више спремао за 500 метара, то сам био бољи и на 200 метара, тако да ми је одговарало да радим припреме за обе дистанце.“
Имаш ли „ритуал“ или начин размишљања пред старт да останеш миран под притиском?
„Трудим се да пре трке што мање размишљам о њој, како не бих направио превелики притисак.“
Колико ти помажу тренер и старије колеге из репрезентације у напретку?
„Много ми значи свако мишљење мог тренера и пријатеља са тренинга. Пуно ми је помогла свака њихова помоћ и савет.“
Како усклађујеш тренинге и школу и који би савет дао вршњацима у сличној ситуацији?
„Идем ванредно у школу, па ми је мало лакше да балансирам школске обавезе и два тренинга дневно, а уз то имам дужи и квалитетнији одмор“, искрен је најбољи јуниор планете.
Која је најважнија лекција коју си понео са постоља ове сезоне?
„Сваки успех гради се пре саме трке. Највећи увид ми је да вера у процес и дисциплина из дана у дан праве разлику. Злато је само последица свега тога.“
Шта планираш да постигнеш следеће сезоне у јачој конкуренцији и који су кораци до циља?
„У млађе-сениорској конкуренцији циљ ми је да изборим Европско и Светско првенство у неком од групних чамаца. Да бих то постигао, морам да подигнем рад и дисциплину на још виши ниво.“
Ко су ти били узори и шта си научио од њих?
„Немам узоре. Највећа инспирација ми је да освојим медаљу на Олимпијским играма“, закључује Крамер.