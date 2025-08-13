(ВИДЕО) МЛАДИ ИЗ ДОРМУНДА НА ПРИЈЕМУ У ГРАДСКОЈ КУЋИ Побратимство два града траје већ 43 године
Поводом 12. августа Међународног дана младих, а у оквиру омладинске размене, двадесеторо омладинаца из Дортмунда у посети је Новом Саду.
За њих и њихове домаћине је у Градској кући организован пријем, а добродошлицу су им пожелели помоћник Градоначелника Новог Сада Александар Петровић и чланица Градског већа за спорт и омладину Татјана Медвед. Омладинску размену организовао је Новосадски омладински форум у сарадњи са Канцеларијом за бригу о младима Града Дортмунда, уз финансијску подршку Европске комисије, путем Еразмус + програма.
Реч је о пројекту „Међународни дан младих у Новом Саду - европској престоници омладине и културе“.
- Нови Сад је 2019. године поносно носио титулу Омладинске престонице Европе, био је и Европска престоница културе 2022. а наредне године поносно ће носити и титулу Европског града спорта. Ове престижне титуле нису остале само обележје године у којој их је Град званично носио, већ су постале трајне платформе за даљи развој и јачање међународне сарадње, која је кључна ако желимо да градимо отворено и инклузивно друштво. Велика ми је част што данас можемо да угостимо младе из нашег побратимског града Дортмунда. Драго ми је што ће имати прилику да упознају Нови Сад и наше младе суграђане, јер сам уверена да ће из ове размене проистећи нови, лепи и вредни заједнички пројекти. Овакви сусрети најбољи су начин да заједно обележимо Међународни дан младих. У времену у којем живимо, кључне речи су управо — дијалог и умрежавање. Више пута се показало да међусекторски приступ и сарадња јавног и цивилног сектора доносе најбоље резултате, јер спајају различита знања, ресурсе и перспективе – нагласила је Татјана Медвед.
Домаћинима из Новог Сада захвалила се представница Канцеларије за бригу о младима Града Дортмунда Катја Бек, а помоћник градоначелника Александр Петровић подсетио је на дугогодишњу успешну сарадњу побратимских градова.
- Побратимски односи наша два града трају већ пуне 43 године, а на обострано задовољство донели су нам сјајну сарадњу у областима културе, спорта, образовања. У Дортмунду у част нашег пријатељства један трг носи име Новог Сада, док у Новом Саду постоји Трг који носи име Дортмунда, и улица названа по Ханелоре Ламхе нашој почасној грађанки из Дортмунда. Дортмунд је Новом Саду саветодавно помогао и када је Град кандидован за Европску престоницу културе. И ова омладинска размена употпуниће заиста квалитетан спектар заједничких активности које служе за добро заједнице – нагласио је Александар Петровић.
Млади из Немачке бораве у Новом Саду од 9. до 16. августа, а према речима Стефана Иветића координатора размене из Новосадског омладинског форума, програм представља наставак њихове успешне сарадње са Дортмундом.