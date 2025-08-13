clear sky
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ОДЛУЧИЛА За санацију фасаде Хемијско-медицинске школе у Вршцу 12,3 милиона

13.08.2025. 15:15 15:22
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Покрајинска влада

Фасада школске зграде, која датира из 1913. године, налази се у веома лошем стању, са видним оштећењима, због чега је неопходна хитна интервенција ради обезбеђења безбедности ученика, запослених и грађана.

Додељена средства омогућиће извођење неопходних радова који ће спречити даље пропадање објекта и обезбедити сигурно окружење за наставу.

Из текуће буџетске резерве издвојена су и средства у износу од 12,8 милиона динара за Геронтолошки центар „Нови Сад“ за набавку две нове индустријске машине за прање веша капацитета по 45 килограма, за потребе Службе вешераја.

Ова служба својом делатношћу обухвата домове за смештај корисника, Прихватилиште са Свратиштем за бескућнике, Дневни боравак за одрасла и старија лица, као и Клубове за одрасла и старија лица, са укупним капацитетом од неколико хиљада корисника.

Ова улагања представљају наставак континуиране подршке Покрајинске владе установама социјалне заштите и значајно доприносе унапређењу услова живота и рада корисника и запослених.

покрајинска влада вршац фасада
Војводина Банат
