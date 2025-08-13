СТАН У НОВОМ САДУ КОШТА КАО СУВО ЗЛАТО Цене некретнина ломе рекорде КВАДРАТ ПРЕКО 2.500 ЕВРА, а ево где је најјефтиније
Просечна цена квадрата у Новом Саду је у првом кварталу ове године прешла 2.000 евра, те је за староградњу потребно 2.100, а за новоградњу 2.039 евра, показује извештај Републичког геодетског завода.
Такође, 10 одсто продатих станова у Новом Саду у староградњи продато је по цени већој од 2.736 евра, а у новоградњи десет одсто станова достигло је цену већу од 2.530 евра.
Минимална цена квадрата није ишла испод 1.448 евра за староградњу и 1.530 када је реч о новоградњи.
Нови Сад је у првом кварталу ове године други по висини цене станова, одмах иза Београда
Посматрајући читаву прошлу годину, просечна цена квадрата продатог стана расте. Наиме, према подацима Републичког геодетског завода, у прошлој години је просечна цена квадрата продатог стана у Новом Саду у новоградњи била 2.014, а у староградњи 2.015. Максимална цена квадрата новоградње није прелазила 3.962, а староградње 3.972 евра.
Нови Сад је у првом кварталу ове године други по висини цена станова одмах иза Београда, где је просечна цена квадрата у новоградњи 2.371, а у староградњи 2.385. У Београду је 10 одсто продатих станова у староградњи по цени већој од 3.583, а у новоградњи 3.384. Минимална цена квадрата није ишла испод 1.300 за новоградњу и 1.265 за староградњу. У Нишу је средња вредност квадрата у новоградњи 1.634, а у староградњи 1.395. Десет одсто станова у новоградњи је продато по цени већој од 2.064, а у староградњи 1.890. Минимална цена је 1.246 евра за новоградњу, а 834 за староградњу.
- У Србији је у првом тромесечју 2025. године забележен наставак умереног међугодишњег раста цена станова, приближно истом динамиком као током 2024. године. По регионима, највећи међугодишњи раст укупне вредности тржишта станова забележен је у Јужној и Источној Србији са 87,8 посто (92 милиона евра), следе Војводина са 34,5 посто (238 милиона евра), Шумадија и Западна Србија са 22,9 посто (161 милион евра) и Град Београд са 10,3 посто (537 милиона евра) – наведено је у извештају Републичког геодетског завода.
Еуростат: Пад цена некретнина једино у Финској
У Европској унији, индекс цена стамбених непокретности у првом тромесечју 2025. бележи раст од 5,72 посто међугодишње према доступним подацима објављењим на сајту Еуростата. Највећи међугодишњи раст цена у првом тромесечју забележен је у Португалији од 16,29 посто у Т1 2025, следе Бугарска са 15,08 посто и Хрватска са 13,08 посто. Драстично убрзање раста цена примећено је у Словачкој, са стопом раста 12,15 посто у Т1 2025, наспрам 7,94 посто у Т4 2024. Годишњи пад цена забележен је у само једној од укупно 27 европских земаља у првом тромесечју 2025. године у Финској и износи 1,91 посто.
Број станова узетих на кредит повећан је за 47,68 посто у првом тромесечју 2025. године (2.738 уговора) у односу на исти период претходне године, када је забележен пад од 2,98 посто (1.854 уговора). Од укупног броја прометованих станова у првом тромесечју 2025. године, 25 посто финансирано је из кредита, што је за седам процентних поена више у односу на исти период претходне године.
Вредност тржишта непокретности у Републици Србији у 2024. години износила је 7,4 милијарде евра, што је раст од 15 одсто у односу на 2023. годину, а број купопродајних уговора 126.787, што је повећање од 4,2 процента у односу на претходну годину, наведено је у извештају РГЗ-а. Тржиште станова у 2024. години забележило је пораст активности у односу на 2023. годину, мерено растом броја купопродајних уговора од 12,8 одсто и растом вредности тржишта од 21,1 одсто. Такође, умерен раст цена станова обележио је целу 2024, са годишњом стопом раста од око пет процената.