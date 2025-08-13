(ВИДЕО) УСКОРО ПОЧИЊЕ КУЛСКА РЕГАТА Два дана авантуре и лудог провода ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ЈЕ ЗАБАВНО БИЛО ПРОШЛЕ ГОДИНЕ
13.08.2025. 17:05 17:20
КУЛА – Трећа Кулска регата биће одржана 29. и 30. августа 2025. године.
Учеснике и ове године очекују два дана авантуре, природе, музике и лудог провода од Куле, преко Малог Стапара до Сомбора.
Пријаве су отворене до четвртка, 15. августа, а број места је ограничен. Поруку са именом и презименом пошаљите на број телефона 069/261-0985, након чега ће вас организатори додати у Viber групу, где ћете добити конкретне информације о регати, плану, цени и условима, након чега потврђујете своје учешће. Уз домаће учеснике гости ће бити и људи из више од 20 градова широм Србије, али и из Мађарске, Аустрије, Републике Српске, Казахстана, Шпаније и Русије.