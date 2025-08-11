clear sky
33°C
11.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МЕЂУНАРОДНА КАЈАКАШКА РЕГАТА У КАЊИЖИ Марко Суботић најбржи сениор

11.08.2025. 14:42 14:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Партизан
Фото: M. Mitrovic

Кајакашки клуб  Братство из Кањиже био је домаћин и организатор 51. међународне кајакашке регате уз учешће 130 такмичара из 11 клубова из Србије и гостију из Сарваша (Мађарска).

На Тиси код Штранда на стази од 500 метара у 25 трка веслали су кајакаши свих узраста, од конкуренције најмлађих у мини кајацима до сениора, а први пут одржане су и две ревијалне трке на суп даскама. Победнички пехар у екипнопј конкуренцији припао је домаћину Кајакашком клубу Братство са освојених 128,7 бодова, други је Тисин цвет уз Сенте са 116,5 и трећи Сарваш са 78,5 бодова. Пехаре најбољим екипама и појединцима уручивали су помоћник покрајинског секретара за спорт и омладину Ласло Кормањош, председник Скупштине општине Кањижа Жомбор Ујвари и истакнути ентузијасти кајакашког спорта.

У једноседу сениора најбржи је био Марко Суботић (Тисин цвет), испред Стефана Вигњевића (МНК Београд) и Саше Павлова (Братство). Сенћани Марко Суботић и Мартон Такач победници су у трци двоседа, а у миксу најбоља је била кобинација Лидиа Ладањи-Саша Павлов (Братство).У женској конкуренцији заједно су веслале јуниорке и сениорке, а победница је Каталин Гере (Тисин цвет), друга је Лидиа Ладањи (Братство) и трећа Ања Ковачевић (Панонија, Апатин). 

У конкуренцији јуниора победу је однео Лука Цвијановић (Лиман, Нови Сад). У кадетском узрасту најбољи су били Ботонд Харшањи (Сарваш) и Марија Бодор (Таркет, Бачка Бапалнка), а у пионирском узрасту у једноседу Мате Валашћан (Сарваш) и Лара Холо (Братство). Посаде четвороседа Братства биле су најбоље у конкуренцији пионирки (Ласло-Богнар-Холо-Ђулаи) кадеткиња (Ласло-Холо-Ђула-Пекла) и сениора (Ковач-Олах-Павлов-Богнар). У ревијалним тркама на суп даскама победили су код мушкараца Рудолф Чеке из Кањиже и у женској конкуренцији Марија Скалушевић из Београда.

Текст и фото: М. Митровић

кк спартак суботица кк спартак
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај