МЕЂУНАРОДНА КАЈАКАШКА РЕГАТА У КАЊИЖИ Марко Суботић најбржи сениор
Кајакашки клуб Братство из Кањиже био је домаћин и организатор 51. међународне кајакашке регате уз учешће 130 такмичара из 11 клубова из Србије и гостију из Сарваша (Мађарска).
На Тиси код Штранда на стази од 500 метара у 25 трка веслали су кајакаши свих узраста, од конкуренције најмлађих у мини кајацима до сениора, а први пут одржане су и две ревијалне трке на суп даскама. Победнички пехар у екипнопј конкуренцији припао је домаћину Кајакашком клубу Братство са освојених 128,7 бодова, други је Тисин цвет уз Сенте са 116,5 и трећи Сарваш са 78,5 бодова. Пехаре најбољим екипама и појединцима уручивали су помоћник покрајинског секретара за спорт и омладину Ласло Кормањош, председник Скупштине општине Кањижа Жомбор Ујвари и истакнути ентузијасти кајакашког спорта.
У једноседу сениора најбржи је био Марко Суботић (Тисин цвет), испред Стефана Вигњевића (МНК Београд) и Саше Павлова (Братство). Сенћани Марко Суботић и Мартон Такач победници су у трци двоседа, а у миксу најбоља је била кобинација Лидиа Ладањи-Саша Павлов (Братство).У женској конкуренцији заједно су веслале јуниорке и сениорке, а победница је Каталин Гере (Тисин цвет), друга је Лидиа Ладањи (Братство) и трећа Ања Ковачевић (Панонија, Апатин).
У конкуренцији јуниора победу је однео Лука Цвијановић (Лиман, Нови Сад). У кадетском узрасту најбољи су били Ботонд Харшањи (Сарваш) и Марија Бодор (Таркет, Бачка Бапалнка), а у пионирском узрасту у једноседу Мате Валашћан (Сарваш) и Лара Холо (Братство). Посаде четвороседа Братства биле су најбоље у конкуренцији пионирки (Ласло-Богнар-Холо-Ђулаи) кадеткиња (Ласло-Холо-Ђула-Пекла) и сениора (Ковач-Олах-Павлов-Богнар). У ревијалним тркама на суп даскама победили су код мушкараца Рудолф Чеке из Кањиже и у женској конкуренцији Марија Скалушевић из Београда.
Текст и фото: М. Митровић