Прети му 30 година затвора: СРПСКИ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ У САД ОПТУЖЕН за поседовање дечије пор*ографије
Српски држављанин и талентовани веслач Лав Адамов (20), док је време проводио у Америци похађајући Универзитет у Ирију, оптужен је за поседовање дечије по**ографије, а због чега му прети чак 30 година затвора.
Вршилац дужности државног тужииоца САД, Трој Ривети, огласио се тим поводом и истакао како је један од најталентованијих српских веслача оптужен.
- Држављанина Србије који живи у држави Њујорк Савезна велика порота у Питсбургу оптужила је за кршење савезних закона који се односе на сек*уалну експлоатацију малолетника - саопштио је Трој Ривети.
На званичном сајту тужилаштва се наводи како је Адамов, родом из Зрењанина, у САД са студентском визом и како се терети да је од 13. јануара до 15. маја дошао у посед спорног материјала.
- Закон предвиђа за пријем оваквог садржаја максималну укупну казну од 20 година затвора, новчану казну од 250.000 долара или обоје. Што се тиче оптужбе за поседовање, закон предвиђа максималну укупну казну од 10 година затвора, новчану казну од 250.000 долара или обоје. Према савезним Смерницама за изрицање казни, стварна изречена казна заснивала би се на тежини кривичних дела и претходној криминалној евиденцији окривљеног, ако постоји - стоји на званичном сајту.
У цео случај укључио се и ФБИ који је спровео своју истрагу.
(Телеграф.рс)