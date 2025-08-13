"ЗЛАТНИ КОТЛИЋ" У НЕДЕЉУ У СИВЦУ Пријаве за такмичење још данас
13.08.2025. 16:53 17:04
СИВАЦ– Удружење спортских риболоваца ,,Шаран“ из Сивца организује такмичење у кувању рибљег паприкаша ,,Златни котлић“.
Такмичење ће бити одржано у недељу 17. августа на Малом Стапару од 15 до 17 часова, а котизација за учешће је 4500 динара по екипи.
Свака екипа добија 2,5 килограма очишћене и исечене рибе, сто и две клупе, а прибор за јело и хлеб доносе сами. За најбоље су обезбеђени пехари, дипломе и робне награде.
Пријаве са уплатом примају се до 13. августа, а пријаве прима Дејан Влашкалић којег можете контактирати на број телефона 065/220-7792.