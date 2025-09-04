(ВИДЕО) ЈОКИЋ ПОНОВО НАПРАВИО БУМ НА МРЕЖАМА Због ових патика постао је главна тема Еуробаскета РЕАКЦИЈЕ НЕ ПРЕСТАЈУ
04.09.2025. 07:57 08:42
Први пораз на Еуробаскету доживели су кошаркаши Србије у последњем колу групне фазе у Риги.
У директној борби за прво место групе А, Турска је поразила Орлове 95:90, заказала дуел са Шведском у осмини финала и нас послала на Финску. Оно што је обележило мећ биле су моћне патике Николе Јокића, које су одушевиле обожаваоце, али и све присутне.
Јокићева један розе, једна бела патика изаивала је велико одушевљење пре свега фанова, али и изазвала бум на друштвеним мрежама на којима су осванули снимци.
"Јокара цар" , "Мали Јокић црно-беле, велики Јокић розе-беле", "То Србине", "Против урока" само су неки од коментара на мрежама.
Интернет бруји, а реакције на Јокићеве патике, због којих је постао главна тема Еуробаскета, не престају.