moderate rain
20°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1685
usd
100.7295
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ЈОКИЋ ПОНОВО НАПРАВИО БУМ НА МРЕЖАМА Због ових патика постао је главна тема Еуробаскета РЕАКЦИЈЕ НЕ ПРЕСТАЈУ

04.09.2025. 07:57 08:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
јокић
Фото: Танјуг / Владимир Шпорчић

Први пораз на Еуробаскету доживели су кошаркаши Србије у последњем колу групне фазе у Риги.

У директној борби за прво место групе А, Турска је поразила Орлове 95:90, заказала дуел са Шведском у осмини финала и нас послала на Финску. Оно што је обележило мећ биле су моћне патике Николе Јокића, које су одушевиле обожаваоце, али и све присутне.

Јокићева један розе, једна бела патика изаивала је велико одушевљење пре свега фанова, али и изазвала бум на друштвеним мрежама на којима су осванули снимци. 

"Јокара цар" , "Мали Јокић црно-беле, велики Јокић розе-беле", "То Србине", "Против урока" само су неки од коментара на мрежама. 

Интернет бруји, а реакције на Јокићеве патике, због којих је постао главна тема Еуробаскета, не престају. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

 

 

јокић никола
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај