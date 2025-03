(ВИДЕО) МВП НАГРАДА У СУБОТИЦИ: Лука Церовина најкориснији играч 21. кола АБА лиге

Кошаркаши Спартака су 28. фебруара у Бару победили екипу Морнара резултатом 76:66 у мечу 21. кола АБА лиге.

Церовина је на терену провео нешто мање од 36 минута, а за то време забележио је 28 поена, девет скокова, четири асистенције и једну украдену лопту. Он је имао индекс корисности 39.

🚨 Luka Cerovina show 🚨



Watch the @kkspartak player shine as he led his team to the new win!#ABALiga pic.twitter.com/d4Gs1F6RA9

