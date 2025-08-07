few clouds
24°C
07.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1711
usd
100.3865
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СРПСКИ АТЛЕТИЧАРИ НА ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ ЗА ЈУНИОРЕ У ТАМПЕРЕУ: Запажени резултати првог дана такмичења

07.08.2025. 20:37 20:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/САС
Коментари (0)
atletika
Фото: САС

На Европском првенству за јуниоре (У20) које се одржава у Тампереу од 7. до 10. августа , Србију представља укупно 20 атлетичара, а наши репрезентативци забележили су низ запажених резултата првог дана такмичења.

Лена Богдавић пласирана се у полуфинале трке на 400 м препоне и то новим националним рекордом за младје јуниоре који је био на снази још од 2007. године. Лена је трку истрчала за 59.54 и у квалификацијама заузела 11. место.

Алдин Ћатовић квалификовао се у финале трке на 3000 м првим место у квалификацијама резултатом 8:17.71.

Филип Станковић успешно је изборио пласман у полуфинале трке на 400 метара резултатом 48.15. У финале скока удаљ пласирао се Лука Бошковић, који је остварио четврти резултат квалификација – 7.41 метар. Здравко Кањевац обезбедио је место у финалу бацања кугле, заузевши 11. позицију у квалификацијама резултатом 17.79 метара.

Без пласмана у наредне фазе такмичења остали су Миња Копуновић и Уна Јовановић, које су у трци на 400 метара заузеле 34. (55.86) и 37. место (55.99). Небојша Илић завршио је трку на 400 метара препоне на 27. месту са резултатом 53.37, док је Алекс Безкорвајниј био 15. у квалификацијама скока удаљ са скоком од 7.24 метра. Марија Нисић заузела је 22. место у квалификацијама троскока са резултатом 12.13 м. Наталија Грујић заузела је 18. место у трци на 1500 м резултатом 4:37.99.

Српски такмичари настављају борбу за што боље пласмане у наставку шампионата.

европско првенство Јуниори јуниори србије атлетика
Извор:
Дневник/САС
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај