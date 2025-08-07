СРПСКИ АТЛЕТИЧАРИ НА ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ ЗА ЈУНИОРЕ У ТАМПЕРЕУ: Запажени резултати првог дана такмичења
На Европском првенству за јуниоре (У20) које се одржава у Тампереу од 7. до 10. августа , Србију представља укупно 20 атлетичара, а наши репрезентативци забележили су низ запажених резултата првог дана такмичења.
Лена Богдавић пласирана се у полуфинале трке на 400 м препоне и то новим националним рекордом за младје јуниоре који је био на снази још од 2007. године. Лена је трку истрчала за 59.54 и у квалификацијама заузела 11. место.
Алдин Ћатовић квалификовао се у финале трке на 3000 м првим место у квалификацијама резултатом 8:17.71.
Филип Станковић успешно је изборио пласман у полуфинале трке на 400 метара резултатом 48.15. У финале скока удаљ пласирао се Лука Бошковић, који је остварио четврти резултат квалификација – 7.41 метар. Здравко Кањевац обезбедио је место у финалу бацања кугле, заузевши 11. позицију у квалификацијама резултатом 17.79 метара.
Без пласмана у наредне фазе такмичења остали су Миња Копуновић и Уна Јовановић, које су у трци на 400 метара заузеле 34. (55.86) и 37. место (55.99). Небојша Илић завршио је трку на 400 метара препоне на 27. месту са резултатом 53.37, док је Алекс Безкорвајниј био 15. у квалификацијама скока удаљ са скоком од 7.24 метра. Марија Нисић заузела је 22. место у квалификацијама троскока са резултатом 12.13 м. Наталија Грујић заузела је 18. место у трци на 1500 м резултатом 4:37.99.
Српски такмичари настављају борбу за што боље пласмане у наставку шампионата.