(ВИДЕО) СУБОТИЧАНИН МВП: Филип Барна најкориснији играч 20. кола АБА лиге

Кошаркаши ФМП-а су пре четири дана у Загребу победили екипу Цибоне резултатом 86:85 у мечу 20. кола АБА лиге.

Барна је на терену провео нешто више од 33 минута, а за то време забележио је 32 поена, шест асистенција, пет скокова и једну украдену лопту. Он је имао индекс корисности 38.

Watch the @BCFMP star player shine on his way to the Round 20 MVP glory!

