ШКОТИ ОКУПИРАЛИ ЦЕНТАР БЕОГРАДА Навијачи Хибернијана уз пиво запевали у препуним престоничким пабовима (ВИДЕО)

07.08.2025. 20:44 20:48
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Screenshot / X / @Hibernian Football Club

Велики број навијача Хибернијана стигао је из Шкотске у Београд, где ће њихов тим од 21 час у Хумској одмерити снаге против Партизана у првом мечу трећег кола квалификација за Лигу конференција.

Шкоти су окупирали пабове и кафиће у центру Београда, где су се уз пиво опустили и загревали за утакмицу.

Дочекани су пријатељски у Србији, а очигледно им и то прија, па су и запевали у једном кафићу на Обилићевом венцу. 

Ту су запевали једну од најзанимљивијих навијачких песама која се појавила у последње време на трибинама, а која је доспела у жижу јавности навијачког света.

У питању је обрада hit-pesme "That's the way", у њиховој верзији, која је одушевила навијаче широм Европе. 

Многи су се попели на столице, ту су били и људи с породицама, жене и сви су у дресовима свог клуба, а све звучи заиста сјајно. 

Погледајте како то изгледа: 

Меч Партизан - Хибернијан на програму је од 21.00, а пренос можете уживо да пратите на Телеграфу у текстуалном преносу уз фото и видео материјал са стадиона. 

(Telegraf.rs)

 

Спорт Фудбал
