ШКОТИ ОКУПИРАЛИ ЦЕНТАР БЕОГРАДА Навијачи Хибернијана уз пиво запевали у препуним престоничким пабовима (ВИДЕО)
Велики број навијача Хибернијана стигао је из Шкотске у Београд, где ће њихов тим од 21 час у Хумској одмерити снаге против Партизана у првом мечу трећег кола квалификација за Лигу конференција.
Шкоти су окупирали пабове и кафиће у центру Београда, где су се уз пиво опустили и загревали за утакмицу.
Дочекани су пријатељски у Србији, а очигледно им и то прија, па су и запевали у једном кафићу на Обилићевом венцу.
Ту су запевали једну од најзанимљивијих навијачких песама која се појавила у последње време на трибинама, а која је доспела у жижу јавности навијачког света.
У питању је обрада hit-pesme "That's the way", у њиховој верзији, која је одушевила навијаче широм Европе.
Многи су се попели на столице, ту су били и људи с породицама, жене и сви су у дресовима свог клуба, а све звучи заиста сјајно.
Погледајте како то изгледа:
In full voice 🎶 pic.twitter.com/A7SqgzNPTy
— Hibernian Football Club (@HibernianFC) August 7, 2025
Меч Партизан - Хибернијан на програму је од 21.00, а пренос можете уживо да пратите на Телеграфу у текстуалном преносу уз фото и видео материјал са стадиона.
(Telegraf.rs)