Вања уђе и поломи се одмах

(ВИДЕО) ПОСЛЕ ТРИЈУМФА ОРЛОВА Пешић похвалио Маринковића КАМЕРА ЗАБЕЛЕЖИЛА СВЕ

02.09.2025. 08:26
Пише:
Дневник
Извор:
kurir.rs
Фото: Screenshot X / FantomBeograda

Након победе над Чешком камера је забележила занимљиву сцену у свлачионици Орлова.

Србија је сачувала максималан учинак на Еуробаскету, пошто је у четвртом колу групне фазе убедљиво савладала репрезентацију Чешке резултатом 82:60.

Био је задовољан селектор Светислав Пешић издањем свог тима, па смо након овог меча коначно могли да видимо и осмех на његовом лицу. 

После утакмице ушао је у свлачионицу наше репрезентације и одао признање Вањи Маринковићу који је имао сјајну ролу на овом мечу. Иако је провео тек нешто више од 14 минута на терену, Вања је одушевио својом енергијом и борбеношћу. 

Селектор му је честитао и тако измамио осмех на његово лице. 

"Поштено си играо, одлично" рекао је Кари и пружио руку Маринковићу.

Кари је и на конференцији за медије истакао учинак Маринковића. 

"Вања уђе и поломи се одмах, да додатну енергију осталим играчима. Важно је да свако разуме своју улогу. Тим је изнад свих нас, па и изнад мене, дужни смо да се тако ponnašamo. Биће тешких утакмица и морамо да будемо сложни и јаки, то је гаранција успеха", рекао је Пешић. 

Вања Маринковић је на мечу против Чешке за нешто више од 14 минута игре забележио седам поена (3/7 шут из игре) и један скок. 

(Kurir sport)

светислав пешић кошарка
Извор:
kurir.rs
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
