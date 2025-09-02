Вања уђе и поломи се одмах
(ВИДЕО) ПОСЛЕ ТРИЈУМФА ОРЛОВА Пешић похвалио Маринковића КАМЕРА ЗАБЕЛЕЖИЛА СВЕ
Након победе над Чешком камера је забележила занимљиву сцену у свлачионици Орлова.
Србија је сачувала максималан учинак на Еуробаскету, пошто је у четвртом колу групне фазе убедљиво савладала репрезентацију Чешке резултатом 82:60.
Био је задовољан селектор Светислав Пешић издањем свог тима, па смо након овог меча коначно могли да видимо и осмех на његовом лицу.
После утакмице ушао је у свлачионицу наше репрезентације и одао признање Вањи Маринковићу који је имао сјајну ролу на овом мечу. Иако је провео тек нешто више од 14 минута на терену, Вања је одушевио својом енергијом и борбеношћу.
Селектор му је честитао и тако измамио осмех на његово лице.
"Поштено си играо, одлично" рекао је Кари и пружио руку Маринковићу.
Кари је и на конференцији за медије истакао учинак Маринковића.
"Вања уђе и поломи се одмах, да додатну енергију осталим играчима. Важно је да свако разуме своју улогу. Тим је изнад свих нас, па и изнад мене, дужни смо да се тако ponnašamo. Биће тешких утакмица и морамо да будемо сложни и јаки, то је гаранција успеха", рекао је Пешић.
Svlačionica Srbije posle pobede nad Češkom pic.twitter.com/Fil0uXUkmv
— FantomBeograda (@FantomBeograda) September 1, 2025
Вања Маринковић је на мечу против Чешке за нешто више од 14 минута игре забележио седам поена (3/7 шут из игре) и један скок.