(ВИДЕО) СУКОБ КАЛИНИЋА И ТРЕНЕРА БАЈЕРНА: Тензије у Минхену и после утакмице Евролиге

То је нагласио и тренер Београђана Јанис Сферопулос, а да се тензије нису смириле ни након последњег судијског звиждука показује вербални дуел Николе Калинића са тренером немачке екипе Гордоном Хербертом.

Умешали су се играчи и чланови стручног штаба, па је избегнут већи инцидент.

Tensions flared between Gordon Herbert and Nikola Kalinic after the game’s final whistle 😳 pic.twitter.com/paev5kFMkX

— BasketNews (@BasketNews_com) April 15, 2025